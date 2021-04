Dương Hồng Sơn đem lại hy vọng cho Quảng Nam

Dương Hồng Sơn trước đó cũng trầy trật rời khỏi HLV đội Phú Thọ và được bổ sung vào BHL đội Hà Nội trong vai trò trợ lý, nhưng khi đưa về Quảng Nam thì anh đã tìm lại cho mình niềm vui khi ngay trận đầu cầm quân đã chứng tỏ được khả năng của mình. Khi Quảng Nam trước đó chưa biết chiến thắng là gì, nhiệm vụ của anh là hâm nóng lại tinh thần và thổi lửa tâm lý. Thuận lợi của Hồng Sơn là trong đội hình có vài cầu thủ từng vô địch U.21 quốc gia ở Pleiku và U.21 quốc tế tại Đà Nẵng năm 2019 dưới bàn tay anh như Trần Văn Bửu, Nguyễn Ngọc Bin nên không khó để nắm bắt cách chơi và truyền đạt lại ý tưởng xây dựng mới của mình. Anh gần như không có điều chỉnh nhiều về đội hình ra sân khi chỉ thay vài vị trí nhưng quan trọng là mang lại sự hứng khởi. Nhờ vậy các cầu thủ Quảng Nam chơi như lên đồng và ghi 2 bàn thắng dẫn trước do Văn Ka và Hữu Sơn.

Thật ra Dương Hồng Sơn cũng trải qua những giây phút thót tim khi để Cần Thơ gỡ 2-2 do Hữu Thụ và Dương Văn An ghi. Nhưng Quảng Nam đã chứng tỏ bản lĩnh và vài điều chỉnh của Dương Hồng Sơn sau đó đã giúp đội bóng xứ Quảng ghi liên tiếp 3 bàn do Đinh Bảo, Thanh Trung và Văn Đô ghi. Đây là chiến thắng quan trọng giúp cho Quảng Nam sống lại hy vọng vào top 6 khi có 5 điểm bám sát đội xếp trên đứng thứ 6 là Công an Nhân dân.

Dương Hồng Sơn chúc mừng pha ghi bàn của Văn Ka Đông Nghi

Cũng trong chiều nay, Phố Hiến trên sân nhà để thua Phù Đổng 0-1. Đây là thất bại thứ 2 liên tiếp của thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh sau khi thua lượt trước với Cần Thơ khiến chiếc vé vào top 6 đang xa rời. Dù lực lượng không hề yếu khi quy tụ nhiều cầu thủ từ lò PVF, nhưng cách mà Phố Hiến đã chơi khá đơn điệu và rất khó để bật lên. Ngày mai đội đầu bảng Khánh Hòa sẽ gặp chủ nhà Huế và Long An đối đầu Bà Rịa Vũng Tàu.