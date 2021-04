Gương mặt xuất sắc giải U.19: Quân Nutifood áp đảo, 'Văn Toàn 2.0' là vua dội bom?

Vua phá lưới

Có thể nói, danh hiệu dành cho cây săn bàn tốt nhất tại giải U.19 quốc gia 2021 sẽ khó tuột khỏi tầm tay của tiền đạo Nguyễn Quốc Việt (số 9). Chân sút của U.19 Nutifood đang sở hữu 7 bàn thắng sau 5 trận đấu. Trong đó, chỉ có 1 trận duy nhất mà Quốc Việt "tịt ngòi" là trận bán kết với U.19 SLNA. Còn lại, ở 3 trận đấu ở vòng bảng và trận tứ kết, tiền đạo sinh năm 2003 ghi bàn như chẻ tre. Ngay ở trận đấu ra quân ở giải gặp Khánh Hòa, Quốc Việt đã lập cú hat-trick, sau đó đốt lưới Bình Định (1 bàn), Đồng Tháp (1 bàn) và Sài Gòn (2 bàn).

Quốc Việt (áo trắng) đứng trước cơ hội lớn lần thứ 2 liên tiếp giành giải Vua phá lưới tại một VCK U.19 Khả Hòa

Sau khi phải chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới với Ngô Văn Lương (U.19 SLNA) ở VCK U.19 quốc gia 2020 diễn ra tại Hưng Yên, Quốc Việt quay trở lại giải đấu năm nay và cho thấy anh không còn muốn đứng cùng bục nhận giải với một cầu thủ khác.

Đối thủ lớn nhất của Quốc Việt đến danh hiệu Vua phá lưới là Đinh Xuân Tiến (5 bàn). Tuy nhiên, tiền vệ của U.19 SLNA đã hết cơ hội cải thiện thành tích khi bị chính U.19 Nutifood loại ở bán kết sau loạt sút luân lưu cân não. Trong khi đó, 2 cầu thủ của có đang có nhiều bàn thắng nhất của U.19 PVF có rất ít cơ hội để cạnh tranh danh hiệu với Quốc Việt khi Nguyễn Thanh Nhàn có 4 bàn còn Nguyễn Anh Tuấn có 3 pha lập công.

Cầu thủ xuất sắc nhất giải

Nguyễn Quốc Việt (U.19 Nutifood): Với việc đang là chân sút hiệu quả nhất ở VCK U.19 quốc gia đến thời điểm hiện tại, Quốc Việt cũng là ứng viên sáng giá cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải. Chính phong độ cực cao ở tiền đạo mang áo số 9 đã giúp cho U.19 Nutifood băng băng tiến vào trận chung kết. Đội bóng của thầy Giôm toàn thắng vòng bảng, ghi 9 bàn thì trong đó Quốc Việt góp đến 5 bàn. Ở tứ kết, cũng một mình Việt đã lập cú đúp giúp U.19 Nutifood đánh bại U.19 Sài Gòn 2-0 và vào bán kết.

Quốc Việt nổi bật với sự nhanh nhẹn và bứt tốc đáng gờm. Bên cạnh đó, khả năng chạy chỗ và dứt điểm tốt cũng là những yếu tố tạo nên sự nguy hiểm của tiền đạo 18 tuổi này. “ Văn Toàn ” 2.0 sẽ là cầu thủ mà hàng phòng ngự của U.19 PVF cần phải dè chừng nếu như không muốn phải trả giá trong trận chung kết.

Nguyễn Thanh Nhàn (U.19 PVF): Đến với VCK U.19 quốc gia 2021 với tư cách là nhà đương kim vô địch, U.19 PVF được đánh giá rất cao ngay từ khi giải đấu chưa bắt đầu. Đội bóng của HLV Jeronimo sở hữu đội hình đồng đều với nhiều cầu thủ chất lượng khi được đào tạo một cách bài bản. Ở giải đấu lần này, U.19 PVF được xem là đội bóng "già rơ" nhất với phong thái chơi bóng chững chạc, đá chậm rãi khi cần thiết và cũng vùng lên đúng lúc khiến đối phương không kịp trở tay. Các cầu thủ U.19 PVF thể hiện một lối chơi biến hóa, da dạng trong vận hành chiến thuật nhưng cũng không kém phần hiệu quả.

Thanh Nhàn thi đấu nổi bật trong thành phần đội U.19 PVF Khả Hòa

Trong đó, nhân tố nổi bật nhất trong đội hình của PVF chính là Nguyễn Thanh Nhàn. Cầu thủ mang áo số 33 hoạt động rộng, di chuyển như một con thoi trên mặt sân. Tiền vệ 18 tuổi hầu như có mặt ở mọi điểm nóng trên sân. Có khi anh dâng lên như một tiền đạo để ghi bàn, lúc thì dạt biên, sau đó lại có xuất hiện để tranh chấp ở tuyến giữa rồi lui về như một hậu vệ để tham gia phòng ngự. Thanh Nhàn như là "chất xúc tác" để giúp bộ máy chiến thuật của HLV Jeronimo vận hành một cách trơn tru nhất. Bên cạnh đó, anh còn sở hữu khả năng đá phạt tốt.

Phạm Lý Đức (U.19 Nutifood): Dù không tỏa sáng trên sân bằng cách ghi bàn như các tiền đạo nhưng Lý Đức cũng là người đã âm thầm và đóng góp rất lớn trong hành trình tiến đến trận chung kết của U.19 Nutifood. Trung vệ sinh năm 2003 gây ấn tượng với cái tên "đặc biệt", cộng với đó là thân hình cao to vượt trội so với các cầu thủ cùng lứa. Án ngữ ở trung tâm hàng phòng ngự, Lý Đức mang đến sự an tâm lớn cho các đồng đội ở phía trên, cho ban huấn luyện và cả người hâm mộ của U.19 Nutifood. Với thể hình nổi bật, trung vệ 18 tuổi luôn là người chiếm ưu thế và có tỷ lệ giành chiến thắng rất cao trong những pha tranh chấp tay đôi với đối thủ, phòng ngự bóng bổng.

Lý Đức (số 4) là trung vệ "thép" của U.19 Nutifood Minh Tân

Không chỉ phòng ngự, Lý Đức còn có khả năng phát động tấn công tốt với những đường chuyền vượt tuyến chuẩn xác để tạo cơ hội, mở ra một tình huống thuận lợi để đồng đội gây sóng gió lên khung thành đối phương. Trung vệ sinh năm 2003 là một "hòn đá tảng" thực thụ ngay trước khung thành của U.19 Nutifood. Lý Đức sẽ là vấn đề lớn đối với hàng tấn công của U.19 PVF trong trận chung kết.

Thủ môn xuất sắc nhất giải

2 thủ môn xuất sắc nhất VCK U.19 quốc gia 2021 đều có mặt ở trận chung kết của giải đấu.

Nguyễn Quang Trường (U.19 PVF): Cho đến lúc này, thủ môn của U.19 PVF mới để lọt lưới 3 bàn sau 5 trận đấu. 3 bàn thua này đều từ các trận đấu ở vòng bảng, trong đó có 1 bàn trong trận thắng chủ nhà Bình Dương 2-1 và thắng ngược HAGL 3-2, lần lượt ở loạt trận thứ nhất và thứ hai. Trừ 2 trận đấu này ra, U.19 PVF cho thấy họ vượt trội nhiều trước các đối thủ từng chạm trán trên đường đến với trận chung kết. Chính vì vậy, thủ môn Nguyễn Quang Trường vẫn chưa có nhiều dịp trổ tài. Tuy nhiên, thủ thành sinh năm 2004 vẫn là chốt chặn đáng tin cậy nơi hàng thủ của U.19 PVF. Bên cạnh đó, thủ môn 17 tuổi này còn được đánh giá cao khi có khả năng chơi chân tốt.

Thủ môn Quang Trường (áo vàng) là điểm tựa chắc chắn của U.19 PVF Khả Hòa

Trần Hoàng An (U.19 Nutifood): Cũng vào lưới nhặt bóng 3 lần sau 5 trận đấu, nhưng có thể nói rằng thủ môn của U.19 Nutifood đã làm việc vất vả hơn so với người đồng nghiệp cùng vị trí đang khoác áo U.19 PVF. Dù không sở hữu chiều cao lý tưởng bằng Quang Trường (1m70 so với 1m77) nhưng Hoàng An có khả năng phản xạ cực kỳ đáng nể. Những ai theo dõi trận bán kết kịch tính giữa U.19 Nutifood và U.19 SLNA chắc chắn đã có không ít lần xuýt xoa vì những pha cứu thua xuất thần của Hoàng An.

Thủ môn Hoàng An góp công lớn giúp U.19 Nutifood thoát thua trước SLNA và lọt vào chung kết Khả Hòa

Trong những tình huống mà nhiều người tưởng chừng như chắc chắc đã có bàn thắng cho SLNA thì thủ môn 17 tuổi này lại bay người để cản phá không tưởng để cứu cho đội nhà một bàn thua trông thấy. Ngoài bàn thắng của “em họ Công Phượng” Quốc Cường thì Hoàng An chính là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Thủ môn sinh năm 2004 là người góp công lớn giúp U.19 Nutifood cầm cự được trước sức tấn công như vũ bão của U.19 SLNA và đưa trận đấu đến loạt đấu súng luân lưu. Qua đó, đội bóng của thầy Giôm đã cho thấy họ bản lĩnh hơn trên chấm 11m và giành vé vào chơi trận chung kết. Thủ môn Hoàng An sau đó cũng giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận bán kết.