Hà Nội FC sẽ đá thế nào dưới thời ông Park, xây mới hay đập đi làm lại?

HLV Park Choong-kyun rất muốn Hà Nội FC mua cầu thủ. Nhưng ở giai đoạn hiện tại, vị HLV từng nhận bằng chuyên nghiệp do Liên đoàn Bóng đá châu Âu cấp phải tạm thời liệu cơm gắp mắm. May thay cho ông Park, ở vòng 11 V-League gặp đội Bình Định ngày 28.4 tới, Hà Nội FC cũng vừa đón sự trở lại của trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh và tiền vệ đa năng Phạm Đức Huy. Sự khó khăn về mặt lực lượng so với thời điểm ông Hoàng Văn Phúc còn làm HLV tạm quyền cũng giảm đi phần nào