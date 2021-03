HAGL đang thăng hoa cùng Kiatisak

3 đội chủ nhà thất bại Trừ HAGL thắng đậm CLB TP.HCM 3-0 trên sân Pleiku, cả 3 đội chủ nhà còn lại đều thua vào chiều tối qua ở vòng 6 V-League. SLNA trên sân Vinh thua Viettel 0-1 sau pha đánh đầu ghi bàn của trung vệ Bùi Tiến Dũng . Hải Phòng thua Than Quảng Ninh 0-2 tại sân Lạch Tray với cú đúp của Edison. Còn thất bại nặng nề nhất là Sài Gòn FC thua Nam Định 0-3 ngay trong hiệp 1. 3 bàn thắng của đội bóng thành Nam do Quốc Chí (Sài Gòn FC đá phản), Konan và Mai Xuân Quyết ghi. Đây là thất bại thứ 3 liên tiếp của tân HLV Shimoda, người Nhật Bản. Như vậy hiện HAGL dẫn đầu với 13 điểm, Than Quảng Ninh bám sát 12 điểm, Viettel nhảy lên top trên với 10 điểm. Trong khi đó 2 đội bóng TP.HCM đang trượt dài ở gần cuối bảng xếp hạng , có nguy cơ đi chung kết ngược. Chiều nay 3 trận còn lại vòng 6 V-League diễn ra giữa Thanh Hóa gặp Đà Nẵng , Bình Định gặp Bình Dương (cùng 17 giờ) và Hà Nội FC gặp Hà Tĩnh (19 giờ 15). Thành Thắng - T.K