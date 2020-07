Hải Phòng sống dậy hy vọng trụ hạng với bộ 3 “bom tấn” từ Than Quảng Ninh

Trận hòa 1-1 vô cùng đáng tiếc trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 11 V-League 2020 vào ngày 25.7 khiến Hải Phòng chỉ hơn đội cuối bảng là Quảng Nam đúng 2 điểm. Nguy cơ rớt hạng vẫn đang hiển hiện trước mắt của HLV Phạm Anh Tuấn cùng các học trò. Tuy nhiên, họ vừa được tiếp thêm niềm hy vọng bởi “người cũ” Fagan cùng hai trụ cột của Than Quảng Ninh là Nghiêm Xuân Tú và Mạc Hồng Quân sẽ đầu quân cho Hải Phòng ở những trận đấu tiếp theo của V-League năm nay.

Thậm chí ngay từ vòng 12, bộ ba cầu thủ này đã sẵn sàng có tên trong đội hình xuất phát của Hải Phòng ở cuộc đối đầu với SHB Đà Nẵng . Việc có trong tay 3 cầu thủ chất lượng có thể sẽ mang đến hỏa lực tấn công mạnh mẽ hơn cho đội bóng đất Cảng. Nên nhớ rằng, Hải Phòng mới chỉ nổ súng đúng 1 lần trong 5 trận đấu gần nhất. Sự kém cỏi ở hàng công chính là yếu tố khiến cho Hải Phòng rơi tự do xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng

Fagan cực kỳ bất ngờ với quyết định của các ông bầu. Anh đã thể hiện tâm trạng khá sốc trên tranh cá nhân ẢNH: FACEBOOK NHÂN VẬT

Sự bổ sung 3 gương mặt kể trên giải quyết rất nhiều vấn đề trên mặt trận tấn công của đội chủ sân Lạch Tray. Thứ nhất, Fagan không phải là cái tên mới mẻ gì đối với người hâm mộ Hải Phòng. Trước khi sang Than Quảng Ninh, anh đã gắn bó đủ lâu để hiểu rõ cách chơi bóng của CLB Hải Phòng.

Khả năng không chiến, tì đè, càn lướt, không ngại va chạm của Fagan sẽ giúp Hải Phòng gây được sức ép lên đối thủ. Nếu so sánh về trình độ, dường như Fagan có chất lượng cao hơn nhiều hơn so với Claudecir, một ngoại binh khác đang khoác áo Than Quảng Ninh. Ở mùa này Claudecier chỉ còn là cái bóng của chính mình, phong độ đi xuống quá nhanh so với thời kỳ anh giúp Quảng Nam vô địch V-League 2017.

Mạc Hồng Quân (8) sẽ tạm chia tay Than Quảng Ninh ẢNH: MINH TÚ

Xuân Tú là cầu thủ có khả năng chuyền bóng cực tốt ẢNH: VY KHÁNH

Sau trận hòa ở vòng 11, HLV Phạm Minh Đức của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã chê tiền vệ Hải Phòng thiếu thông minh. Mà quả thật, nhìn cách đá bóng bổng máy móc, thiếu đi sự sắc sảo của các tiền vệ biên của Hải Phòng mới thấy họ đang thực sự thiếu một chân chuyền đẳng cấp. “Vua kiến tạo” của V-League Nghiêm Xuân Tú có thể sẽ giúp Hải Phòng giải quyết tối đa vấn đề đó.

Hàng tiền vệ của Hải Phòng cũng có sự bổ sung chất lượng là Mạc Hồng Quân. Hiện tại, trong tay Hải Phòng lúc này đa số là những tiền vệ phòng ngự. Cái tên hiếm hoi là Martin Lò lại không hợp với triết lý chơi bóng dài, trực diện, thiên về sức mạnh thể lực của đội bóng đất Cảng. Martin Lò không phải mẫu cầu thủ cơ bắp, hơi hạn chế về chiều cao. Khả năng sút xa cũng như khả năng chiếm khoảng không của của Martin Lò cũng không tốt như Hồng Quân.