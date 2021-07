Hiến kế cho VPF: V-League có thể đá tháng 9 nếu…

Rõ ràng đó là 1 bài toán khó cho VPF, cho thấy chỉ với 1 phương án đưa ra như vậy đưa ra là chưa thỏa đáng. Lẽ ra VPF cần có nhiều phương án khác nhau để trưng cầu ý kiến 27 CLB từ phương án khả dĩ nhất đến phương án tức thời sao cho điều quan trọng nhất là phải tạo điều kiện cho các đội được thi đấu trong trạng thái bình thường mới, ở góc độ thời gian phù hợp nhất và phải cân bằng lợi ích giữa CLB và đội tuyển. Điều này sẽ vừa phù hợp với thực tế khách quan đồng thời cũng dung hòa được mối quan hệ của hệ thống thi đấu quốc gia và việc tập trung của đội tuyển cho các chiến dịch thi đấu quốc tế. Nói như một lãnh đạo CLB trên báo Thanh Niên là cầu thủ phải phục vụ cho CLB để có phong độ thì lên tuyển mới tận hiến tốt, chứ nếu không có bệ phóng thi đấu trong nước, tuyển thủ lên tuyển cũng chẳng có tâm trí nào để chơi tốt.

Theo ông Đoàn Minh Xương để có thể tổ chức được các lượt đấu này việc đầu tiên là toàn bộ các thành viên 27 CLB phải tiêm ngừa đầy đủ 2 mũi trong tháng 8 và chậm nhất là trước ngày 15.9 để đảm bảo an toàn, phòng dịch. Thứ hai là phải chấp nhận thi đấu tập trung theo cơ chế bóng bóng ở cụm sân khu vực phía Bắc (hiện là địa điểm khá an toàn, ít dịch nhất) và phải đáp ứng mất độ thi đấu dày 3 ngày/ trận (Giải vô địch Trung Quốc mới đây cũng đã đá theo mật độ 3 ngày/ trận để kịp thời gian cho đội tuyển tập trung). Thứ ba là VFF, VPF có thể làm việc với BHL đội tuyển quốc gia lùi thời gian tập trung ở đợt cuối tháng 9 lại vào 30.9 thay vì tập trung ngày 27.9 (nghĩa là chậm lại 3 ngày so với dự kiến) vẫn đảm bảo đủ thời gian 1 tuần chuẩn bi cho 2 trận gặp tuyển Trung Quốc và Oman vào 7.10 và 12.10. Khi đó thời gian mà VPF đưa ra là từ 17.9 đến 26.9 có thể thay đổi thành 17.9 đến 29.9. Trong thời gian này nếu thi đấu tập trung 3 ngày/ trận (hạn chế di chuyển hoặc chỉ di chuyển cung đường ngắn) thì có thể tiến hành được 5 lượt đấu vào các ngày 17, 20, 23, 26 và 29.9 . Nghĩa là sẽ giải quyết được bài toán 1 lượt cuối giai đoạn 1 và 4 vòng đấu cho giai đoạn 2.