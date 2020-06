HLV CLB Hà Nội: “Khán giả cuồng nhiệt đã tiếp sức mạnh cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh”

Cũng vì sự cố “vỡ sân” sau nhiều năm mới xảy ra ở V-League khi khán giả đến xem quá đông so với sức chứa sân đã buộc ban tổ chức sân Hà Tĩnh phải mở cổng cho CĐV tràn vào đường pitch mới ổn định tình hình. “Chính điều này đã phần nào gây ảnh hưởng tới CLB Hà Nội”, theo HLV phó Nguyễn Công Tuấn nói sau trận đấu.

Ở hiệp 1, từ đầu trận CLB Hà Nội với “dàn sao” đội tuyển Việt Nam như Quang Hải , Hùng Dũng, Thành Chung, Đức Huy và thủ quân Văn Quyết sớm kiểm soát tình thế.

Tuy nhiên, từ phút 20 sự cố “vỡ sân” khán giả tràn vào khiến trận đấu bị dừng hơn 20 phút và lần đầu trong lịch sử bóng đá Việt Nam đã chứng kiến một hiệp đấu được bù giờ hơn 22 phút.

Từ đó, khiến mọi dự định của CLB Hà Nội gặp trục trặc, bên cạnh đó trước cảnh khán giả vào sân ủng hộ quá đông và cuồng nhiệt cũng “kích” tinh thần dữ dội cho đội chủ nhà HLHT.

Khán giả tràn vào sân khiến trận đấu gián đoạn Quỳnh Mai

Đội bóng của HLV Phạm Minh Đức (HLHT) đã kiên cường ăn miếng trả miếng trước đối thủ “đàn anh” CLB Hà Nội mạnh hơn.

Nhờ đó, dù sang hiệp 2 bị dẫn trước 1-0 ở phút 67 (Hùng Dũng ghi cho CLB Hà Nội), nhưng đến cuối trận nỗ lực của HLHT được đền đáp với bàn gỡ 1-1 của tiền đạo Tuấn Hải ghi phút 86 giúp chủ nhà giành lại 1 điểm làm nức lòng hơn 20.000 khán giả đến sân Hà Tĩnh gây cảnh “vỡ sân” vô cùng hài lòng.

Theo HLV phó Nguyễn Công Tuấn của CLB Hà Nội: “Khán giả rõ ràng đã tiếp sức mạnh rất nhiều cho HLHT. Chúng tôi đến sân khách, và không gì khác đặt mục tiêu phải lấy 3 điểm. Tuy nhiên, một trận hoà cũng có thể xảy ra vì chúng tôi lường trước HLHT sẽ chơi phòng thủ chặt chẽ để kiếm ít nhất 1 trận hoà.

Cũng vì khán giả tràn vào khiến hiệp 1 trận đấu này phải bù giờ đến 22 phút Quỳnh Mai

Chúng tôi đã tìm cách phá vỡ thế trận phòng ngự của HLHT. Tuy nhiên, sự cố khán giả đã gây gián đoạn, và khiến sự hưng phấn của cầu thủ Hà Nội gặp không ít trở ngại. Bóng đá là như vậy. Chúng tôi rất tiếc khi bị cầm chân, nhưng không quá thất vọng”.

Ngoài ra, ông Nguyễn Công Tuấn nói thêm: “Tôi cũng chúc mừng HLHT và ban tổ chức sân cuối cùng đã đưa được trận đấu kết thúc trong an toàn. Chúng tôi rất lo lắng cho sự an nguy của khán giả, bởi có quá đông người tràn vào. May mắn, không có sự hỗn loạn nào. Một CLB địa phương như HLHT có sự ủng hộ rất đông của CĐV như vậy là rất đáng quý.

CLB Hà Nội đã có bàn dẫn trước, nhưng cuối trận HLHT kịp gỡ hoà 1-1 Quỳnh Mai

Tôi cũng tự hào là việc CLB Hà Nội đến làm khách tại Hà Tĩnh cũng góp phần đưa khán giả đến xem đông như vậy. Điều này cho thấy mục tiêu mà chúng tôi muốn hướng đến với chất lượng bóng đá hay đẹp nay dần có thành quả là sự quan tâm của CĐV.

Cũng không nên so sánh chỉ có mỗi CLB HAGL làm được điều này, tôi nghĩ CLB Hà Nội cũng có những giá trị riêng, và được khán giả đón nhận. Hy vọng, từ những động lực này khán giả sẽ đến xem V-League nhiều hơn. Dĩ nhiên, khâu tổ chức cũng cần tốt hơn, tránh sự cố đáng tiếc như ở trận đấu vừa xảy ra”.

Sau 4 vòng, CLB Hà Nội hiện xếp hạng 5 với 7 điểm, còn HLHT xếp hạng 9 với 4 điểm.