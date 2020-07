HLV HAGL chỉ ra mấu chốt phòng ngự để thắng Quảng Nam

Hà Nội FC đã có một chiến thắng khá chật vật và may mắn trước Hải Phòng. Bàn thắng duy nhất vào lưới đội khách là pha tự 'đốt lưới nhà' của Mạnh Hùng sau tình huống xoay người móc bóng của Rimario.

Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Hoàng, Trần Nguyên Mạnh va Hồ Khắc Ngọc sẽ có chuyến về quê đầy cảm xúc khi Viettel đế làm khách trên sân Vinh gặp Sông Lam Nghệ An

Xét về tuổi nghề, HLV Phạm Minh Đức thua kém hẳn so với nhà cầm quân lão luyện như Chung Hae-soung. Xét về lực lượng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng non nớt hơn hẳn so với dàn sao mà thầy Chung đang sở hữu. Nhưng trong 90 phút, chẳng ai nói trước được điều gì?