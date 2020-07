Mừng cho Tuấn Anh nổ súng đều hơn, hễ ghi bàn Hoàng Anh Gia Lai lại thắng

Suốt 90 phút đầy kịch tính, HAGL và Quảng Nam đã liên tiếp ăn miếng trả miếng về phía nhau trong cơn mưa thẻ gần chục chiếc chia đều cho 2 đội, trong đó có Tuấn Anh.

Sau quả 11m của Văn Thanh ở phút thứ 10, Kebe gỡ hòa ở phút 64 giúp Quảng Nam gây sức ép mạnh mẽ lên hàng thủ HAGL khiến sân Pleiku như một lò lửa nén chặt.

Từ đường chuyền vào của Văn Toàn, Tuấn Anh đã tung ra cú cứa lòng kỹ thuật, bóng lượn vào góc xa khiến thủ môn Văn Cường ngơ ngác nhìn bóng tung lưới.

Tuấn Anh đã bắt đầu ghi bàn đều đặn hơn cho HAGL Minh Trần

Tuấn Anh bày tỏ: “Đây là chiến thắng rất quan trọng cho HAGL. Chúng tôi đã tận dụng tốt lợi thế sân nhà để giành được 3 điểm.

Do 2 vòng nữa chúng tôi sẽ đi sân khách tại Nghệ An và Thanh Hóa, đều là những nơi không hề dễ dàng. Do đó chiến thắng này là tiền đề giúp HAGL tự tin hơn để có thể hoàn tất tốt 2 trận sân khách sắp tới”.

Đây là bàn thắng đầu tiên của Tuấn Anh tại V-League 2020, cũng là bàn thắng đầu tiên của anh sau gần 1 năm. Lần gần nhất Tuấn Anh ghi bàn cho HAGL là ngày 21.7.2019 vào lưới SLNA.

Đây cũng chỉ mới là bàn thắng thứ 3 của tiền vệ có đôi chân tài hoa này từ khi lên chơi V-League cùng khóa 1 HAGL JMG năm 2015. Với phong độ hiện tại, người hâm mộ đang mong chờ "Nhô" (biệt danh của Tuấn Anh) sẽ tiếp tục ghi bàn thứ 2, thứ 3 đều hơn nữa trong một mùa.

Tuấn Anh đang chơi ngày một hay và ổn định cho HAGL Minh Trần

Bàn đầu tiên phải từ 5 năm trước khi anh sút tung lưới Khánh Hòa trong trận đầu tiên ra mắt V-League cùng các đồng đội khóa 1 HAGL JMG.

Tuấn Anh bày tỏ: “Thực sự cảm xúc của tôi rất giống bàn năm ngoái. Trận đó gặp SLNA tôi cũng ghi bàn khi tỷ số đang hòa. Thú thật ghi bàn xong tôi cũng không suy nghĩ nhiều.

Lúc ghi bàn xong, tôi nghĩ có thể bàn thắng này sẽ tạo cho anh em niềm vui và tự tin hơn trong phần còn lại của trận đấu để giành chiến thắng. Mục tiêu của HAGL là từng trận, cố gắng có ít nhất là 1 điểm vì mùa giải năm nay rất là khắc nghiệt”.