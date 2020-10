HLV Lê Huỳnh Đức lấy Ronaldo để so sánh với Đức Chinh

Trong trận đấu lượt 1 nhóm B V.League 2020, CLB Đà Nẵng đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước CLB Hải Phòng với bàn thắng duy nhất do tiền đạo Akinade ghi. Ngay sau trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng chiến thắng trước đội bóng đất Cảng có phần nhờ may mắn: “Thứ nhất tôi phải nói rằng tinh thần hôm nay các em chơi rất tốt. Chúng tôi may mắn có bàn thắng, trời mưa nên hai đội không có chiến thuật nào cả. Hai đội chơi cầu âu chờ đợi vận may, chúng tôi hơn đối thủ là nhờ có bàn thắng sớm tạo lợi thế. Và nhờ chơi bóng dài và bóng bổng tốt hơn đối phương nên chúng tôi giành chiến thắng”, HLV Lê Huỳnh Đức chia sẻ.