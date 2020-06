HLV Park Hang-seo có thể đến PVF xem giải U.19

Chiều 17.6, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động gần 500 chiến sĩ công an đến sân Hà Tĩnh để tổ chức diễn tập siết chặt an ninh trước trận đấu Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp SHB Đà Nẵng ở lượt 5 V-League 2020 vào ngày 18.6.