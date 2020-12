HLV Park Hang-seo sẽ chọn quân ở vòng chung kết U.21 thế nào?

Việc một loạt tuyển thủ U.22 Việt Nam trong màu áo U.21 Hà Nội và U.21 Hoàng Anh Gia Lai vắng mặt tại vòng chung kết giải U.21 quốc gia năm nay (do hai đội bóng này không vượt qua được vòng loại) đã mở ra cơ hội cho những cầu thủ trẻ khác. Nhờ vậy mà HLV Park Hang-seo cùng các trợ lý sẽ có thêm cơ hội để ‘xem giò xem cẳng’ những cầu thủ của các đội bóng khác (như U.21 Khánh Hòa, U.21 Phố Hiến, U.21 Long An, U.21 Đồng Tháp hay U.21 Công An Nhân Dân), những người chưa từng được triệu tập vào các đội tuyển trẻ quốc gia trước đây.

Còn nhớ cách đây 3 năm, chính màn trình diễn xuất sắc tại vòng chung kết giải U.21 quốc gia 2017 đã giúp Phan Văn Đức được ông Jurgen Gede (khi ấy còn giữ chức Giám đốc kỹ thuật VFF) ‘chấm’ và tiến cử cho HLV Park Hang-seo. Lên tuyển bằng vé vớt nhưng rồi sau đó, Đức ‘cọt’ đã chơi bùng nổ tại vòng chung kết giải U.23 châu Á 2018, góp công không nhỏ giúp đội tuyển U.23 Việt Nam tạo nên cơn địa chấn và giành ngôi á quân châu lục.

Trong bối cảnh các cầu thủ trẻ có ít cơ hội được ra sân thi đấu ở V-League và giải hạng Nhất, vòng chung kết giải U.21 quốc gia 2020 sẽ là sân chơi vô cùng quan trọng để thầy Park và cộng sự tìm kiếm thêm những nhân tố mới bổ sung cho đội tuyển U.22 Việt Nam.

Viettel có nhiều cầu thủ nổi bật Bá Duy

Ngay sau giải đấu này sẽ là đợt hội quân tiếp theo của đội tuyển U.22 Việt Nam vào cuối tháng 12. Vì thế có thể tin rằng, những cầu thủ tỏa sáng tại vòng chung kết sắp tới sẽ có cơ hội lớn để được HLV Park Hang-seo triệu tập vào đội tuyển U.22 Việt Nam. Và biết đâu đấy, nhà cầm quân người Hàn Quốc lại chẳng tìm thêm được nhiều ‘ngọc thô’ giống như Phan Văn Đức trước đây ở giải đấu sắp tới nhờ sự vắng mặt của các tuyển thủ U.22 tưởng như đã chắc suất.

Sân chơi số 1 quốc gia giành cho các cầu thủ U.21 này cũng có thể coi là cơ hội không thể tốt hơn để các cầu thủ trẻ ‘chào hàng’. Các trợ lý của ông Park đã có mặt ở Nha Trang. Ngoài ra VFF cũng mời các HLV nổi tiếng với bóng đá trẻ sẽ theo sát vòng chung kết U.21 để giới thiệu những cầu thủ hay cho phòng các đội tuyển.

Huỳnh Công Đến của Phố Hiến Khả Hòa

Nếu thi đấu xuất sắc và lọt được vào ‘mắt xanh’ của các trợ lý của HLV Park Hang-seo thì là điều quá tuyệt vời. Bằng không, nếu có được một màn trình diễn ấn tượng ở giải đấu này, các cầu thủ trẻ vẫn có khả năng được ‘chấm’ và cất nhắc lên đội 1 thi đấu ở V-League mùa tới.

Những viễn cảnh tươi sáng đó chắc chắn sẽ là những liều thuốc kích thích các cầu thủ trẻ nỗ lực, cố gắng thi đấu tốt tại vòng chung kết U.21 quốc gia năm nay.