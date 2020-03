HLV Park Hang-seo trao 5.000 USD ủng hộ cho bệnh nhân bị Covid-19

Tại cuộc gặp, HLV Park Hang-seo phát biểu: “Cả thế giới trong đó có Việt Nam đang vất vả chống lại dịch bệnh nguy hiểm. Bản thân tôi thời gian qua cũng chỉ có thể đi qua lại từ nhà đến văn phòng nội khu VFF, kìm chế việc ra ngoài, giữ khoảng cách xã hội một cách chắc chắn. Và hôm nay, tôi có mặt ở đây là để góp một phần dù nhỏ bé nhưng hy vọng sẽ an ủi được những người chịu đau khổ do virus corona

Tôi hy vọng sự chung tay của mình sẽ góp phần động viên, an ủi đến những người bệnh nhân không may bị dịch bệnh và cả những người chịu ảnh hưởng trực tiếp đến kế sinh nhai do virus gây ra. Sau này, nếu có thể giúp đỡ việc khác, tôi sẽ tích cực tham gia. Chúng ta hãy cố hết sức cùng nhau chấm dứt dịch bệnh”.

Ông Park gửi lời 'thách đấu' rửa tay đúng cách đến nhiều học trò của mình Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, HLV Park Hang-seo cũng nhiệt tình tham gia chiến dịch “Thử thách rửa tay đúng cách” do VFF phối hợp với Bộ Y tế thực hiện qua mạng xã hội , góp phần lan tỏa thông điệp về ý thức tự bảo vệ bản thân đến toàn thể cộng đồng trước sự lây lan của dịch Covid-19. Bên cạnh đó, các cầu thủ, các CLB bóng đá trong cả nước cũng có những hành động, việc làm thiết thực và đầy trách nhiệm xã hội, kêu gọi người hâm mộ cùng chung tay chống lại dịch bệnh, ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần cho cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19.

thác h thức Từ lời kêu gọi của thầy Park và xuất phát từ ý thức của một công dân, các tuyển thủ của đội tuyển Việt Nam cũng đã gửi gắm nhiều thông điệp tích cực trên trang cá nhân như: “Việt Nam cố lên”; “Việt Nam chiến thắng đại dịch”, “Một chút công sức đẩy lùi corona, Việt Nam chiến thắng”, “We can do it”, “Tiến lên Việt Nam. Đẩy lùi Covid-19”… Nhiều cầu thủ cũng đã thực hiện clip rửa tay đúng cách theo lời "" của thầy Park và được cộng đồng mạng ủng hộ.