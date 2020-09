HLV Park Hang-seo - yên tâm hàng công, âu lo hàng thủ đội tuyển Việt Nam

Không chỉ có vậy, những cầu thủ chưa lọt được vào “mắt xanh” của ông trong đợt tập trung gần đây như Khắc Ngọc, Hai Long hay Văn Quyết cũng đã có những màn trình diễn ấn tượng ở Cúp quốc gia.

Trái ngược lại, chiến lược gia người Hàn Quốc có lý do để tiếp tục âu lo về hàng thủ. Duy Mạnh, Đình Trọng tiếp tục vắng mặt vì chấn thương dài hạn đã đành. Đoàn Văn Hậu trở về Việt Nam sau quãng thời gian tu nghiệp tại Hà Lan nhưng cuối cùng không thể ra sân thi đấu ở Cúp quốc gia vì chấn thương trong một buổi tập của CLB Hà Nội trước khi Cúp quốc gia trở lại. Trọng Hoàng cũng vắng mặt trong trận chung kết do tái phát chấn thương ở trận bán kết gặp Than Quảng Ninh