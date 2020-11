HLV Troussier dự VCK U.21 và đưa U.19 Việt Nam đi Qatar

Ông Troussier chăm chú quan sát và trong tay luôn có tờ giấy nhỏ để ghi chép, chốc chốc lại thấy vị HLV này nhíu mày ra vẻ lo lắng, có khi lại thấy khuôn mặt ông rạng lên khi chứng kiến những pha xuống biên nhanh của các cầu thủ trên sân. Đôi khi lại thấy ông buông tiếng thở dài.

Ông Troussier thực sự đang lo lắng khi phong độ của nhiều tuyển thủ U.19 chơi tại các trận play-off nhìn chung chưa thật ấn tượng.

“Tôi đã có mặt từ ngày 13.11 xem 2 trận Phú Thọ gặp Công an Nhân dân, Phù Đổng gặp Gia Định và chiều 16.11 là trận Công an Nhân dân gặp Gia Định. Có tổng cộng 13 cầu thủ mà tôi dự kiến gọi lên tuyển U.19 có mặt tại đây, 7 của Phú Thọ và 6 của Công an Nhân dân. Nếu số cầu thủ của Phú Thọ nhìn chung là khá ổn dù chưa phải là tốt nhất thì tôi thực sự chưa yên tâm với số cầu thủ của Công an Nhân dân. Họ thi đấu còn lỗi nhịp, phong độ thiếu mạnh mẽ và chưa chứng tỏ được vai trò vị trí một cách linh hoạt trên sân. Tôi sẽ không nhận xét từng người nhưng tôi nghĩ rằng họ cần phải cố gắng nhiều hơn vì những trận đấu có tính chất then chốt như vậy quý hơn cả một buổi tập mà nếu không biết tận dụng tốt sẽ để trôi qua một cách đáng tiếc. Nhưng tôi hy vọng họ còn cơ hội thể hiện ở vòng loại và vòng chung kết U.21 quốc gia sắp tới. Đó là một sân chơi rất bổ ích mà tất cả cầu thủ trẻ cần phải chứng tỏ nhiều hơn”, ông Troussier nói.

Phan Du Học (33, trái) của CAND và HAGL được ông Troussier theo dõi kỹ Bá Duy

“Phù thủy trắng” cho biết ông cần gấp rút bổ sung lực lượng cho tuyển U.19 Việt Nam và phải tiếp tục kiểm tra phong độ các cầu thủ U.19 có mặt trong các đội U.21 dự vòng loại và vòng chung kết U.21, nhất là các cầu thủ của Hà Nội, Viettel, Sông Lam Nghệ An , Phố Hiến, Hoàng Anh Gia Lai, Đà Nẵng , Công an Nhân dân. Ông nói: “Tôi phải bám sát các cầu thủ đã có tên trong danh sách xem ai chơi tốt, ai chưa đạt yêu cầu để tính ngay con người cho phù hợp. Dĩ nhiên tôi sẽ đi xem vòng loại U.21 và có mặt tại vòng chung kết tại Nha Trang để tiếp tục phát hiện thêm nhân tố mới từ các đội khác như Khánh Hòa, Nam Định, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Long An, Đắk Lắk. Tôi hy vọng sẽ tìm được vài cái tên để điền thêm vào danh sách U.19 Việt Nam”.

Ông Troussier trao đổi phân tích về con người U.19 với nhà báo Quang Tuyến, thành viên BTC giải U.21 và U.19 Bá Duy