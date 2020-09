Học trò Văn Quyến sẽ nối dài kỷ lục hay U.17 có nhà vô địch mới?

Từng là một thế lực ở giải U.17 quốc gia và đang giữ kỷ lục 7 lần vô địch (trong đó có 6 lần liên tiếp (từ năm 204 đến năm 2009), tuy nhiên lần cuối cùng U.17 Sông Lam Nghệ An bước lên bục cao nhất nhận giải cách đây đã 8 năm (năm 2012). Kể từ thời điểm đó đến nay, các lứa U.17 Sông Lam Nghệ An “thi nhau” sa sút và đã không giành thêm được bất cứ danh hiệu vô địch nào. Trong 7 năm qua, các cầu thủ trẻ xứ Nghệ chỉ duy nhất 1 lần lọt vào chung kết giải U.17 quốc gia (năm 2018). Tuy nhiên, cuối cùng U.17 Sông Lam Nghệ An cũng chỉ giành được ngôi á quân sau khi thất bại với tỷ số 1-3 trước U.17 Viettel trong trận đấu cuối cùng.

Như vậy đây là lần thứ 2 trong vòng 8 năm qua, U.17 Sông Lam Nghệ An mới lại góp mặt trong trận đấu cuối cùng của vòng chung kết U.17 quốc gia. Chính vì vậy, ở mùa giải năm nay, U.17 Sông Lam Nghệ An rất khát khao lấy lại vị thế cho bóng đá trẻ xứ Nghệ, để qua đó nâng cao kỷ lục vô địch giải đấu lên con số 8.

Thế nhưng để làm được điều đó, các học trò của “Cậu bé vàng” ngày nào Phạm Văn Quyến phải tìm cách vượt qua được U.17 Học viện Nutifood - đội bóng tân binh nhưng đang chơi rất hay ở giải đấu năm nay và đang có thành tích toàn thắng kể từ đầu giải.

Pha tranh bóng giữa 2 cầu thủ cùng tên Huy. Quang Huy (15) của Học viện Nutifood và Công Huy (9) của SLNA VFF

Trên thực tế trong thời gian gần đây, nhiều trung tâm bóng đá trẻ khác nổi lên và gặt hái được không ít thành công ở các vòng chung kết U.17 quốc gia. Trong đó đáng kể nhất là U.17 PVF với 3 lần vô địch trong vòng 4 năm (2014, 2015, 2017).

Trong 2 mùa giải gần đây nhất, vòng chung kết U.17 quốc gia đều “trình làng” những nhà vô địch mới. Năm 2018 là U.17 Viettel (sau khi đánh bại U.17 Sông Lam Nghệ An với tỷ số 3-1 trong trận chung kết). Còn năm 2019 là U.17 Thanh Hóa (sau khi vượt qua U.17 PVF với tỷ số 5-4 trong loạt sút luân lưu 11m ở trận đấu cuối cùng).

Vì thế, không loại trừ khả năng lần thứ 3 liên tiếp, vòng chung kết U.17 quốc gia sẽ chào đón một nhà vô địch mới mang tên U.17 Học viện Nutifood sau trận chung kết chiều nay.