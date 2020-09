Huỳnh Tấn Tài: từ 'vua đá láo' đến tiền vệ xứng đáng được lên tuyển Việt Nam

Tấn Tài (giữa) là cầu thủ "máu lửa" và từng gây ra nhiều chấn thương nghiêm trọng cho các đồng nghiệp Sài Gòn FC

Trước khi có những bước tiến vượt bậc như ngày hôm nay trong màu áo Sài Gòn FC, Huỳnh Tấn Tài cũng từng được nhiều người biết đến với những tai tiếng trên sân cỏ. Kể từ khi được thi đấu ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp, tiền vệ quê Long An đã không ít lần trở thành tâm điểm với những pha "đá láo", "bạo lực" trên sân cỏ.Ở giải U.21 quốc gia 2015, Tấn Tài có hành vi không đẹp khi lăng mạ trọng tài chính trong trận đấu giữa U.21 Long An và U.21 An Giang khiến anh bị treo giò 3 trận và phạt tiền 3 triệu đồng. Đến vòng 7 V-League 2016, Tấn Tài (chơi cho Long An) tiếp tục có hành động "xấu chơi" khi đạp thẳng vào người trung vệ Đình Trọng (lúc này đang khoác áo CLB Sài Gòn) và bị VFF treo giò 3 trận, phạt tiền 5 triệu đồng cùng án phạt nội bộ từ CLB. Cũng trong năm 2016, tiền vệ 26 tuổi đã có pha bóng tác động từ phía sau khiến Osmar của HAGL gặp chấn thương nặng, bị gãy chân. Đến mùa giải 2018, anh lại tiếp tục khiến đồng nghiệp gặp chấn thương nghiêm trọng khi có pha vào bóng khiến Dương Văn Hào (CLB Viettel) phải rời sân bằng xe cứu thương. Cầu thủ của CLB Viettel bị gãy xương chày, buộc phải phẫu thuật và mất đến gần 3 năm mới có thể trở lại sân cỏ.Dù vấp phải nhiều tai tiếng trong quá khứ nhưng sau tất cả, Huỳnh Tấn Tài đã thay đổi và nỗ lực từng ngày để hoàn thiện bản thân. Anh sẽ có dịp được tiếp tục trổ tài để chinh phục HLV Park Hang-seo cùng các cộng sự khi V-League trở lại vào cuối tháng 9 này. Trước đây, tiền vệ sinh năm 1994 từng rất nhiều lần được khoác áo đội tuyển Việt Nam ở các cấp độ U.19, U.21 và U.23. Đặc biệt, anh còn được xem là trò cưng của HLV Toshiya Miura khi vị chiến lược gia người Nhật Bản còn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam