Cựu tuyển thủ Trần Công Minh nhận định: "Kết thúc hiệp 1, HAGL may mắn khi không bị Than Quảng Ninh dẫn bàn. HAGL cần gia tăng sức ép tấn công về phía Than Quảng Ninh nhiều hơn trong hiệp 2 nếu không sẽ tiếp tục bị động. Tiền vệ ngoại binh Kelly của HAGL chưa bắt nhịp được cách chơi của các đồng đội. Anh chơi thiên về sức mạnh mà thiếu những pha phối hợp mềm mại như kiểu Tuấn Anh hay Xuân Trường trước đây".