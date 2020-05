Kết quả, các cặp đấu, lịch thi đấu vòng 1/8 Cúp quốc gia 2020

Kết quả các trận đấu Cúp Quốc gia ngày 25.6 như sau: Đồng Tháp - Hải Phòng: 3-1, Phố Hiến - Thanh Hóa: 1-2, Khánh Hòa - Viettel: 0-1, Bình Phước - Đắk Lắk 2-0, Hà Tĩnh - Tây Ninh: 2-1.

Như vậy kết quả trên đã xác định 16 đội vào vòng 1/8 với các cặp đấu như sau: TP.HCM - Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An -Bà Rịa Vũng Tàu, Cần Thơ - Bình Phước, Hà Nội - Đồng Tháp, Quảng Nam - Hà Tĩnh, Quảng Ninh -Nam Định, An Giang - Viettel, B.Bình Dương - Thanh Hóa.

Đồng Tháp giành chiến thắng ấn tượng trước Hải Phòng Dương Thu

Hà Nội, TP.HCM nằm chung nhánh, được dự báo chạm trán nhau ở bán kết. Ở nhánh còn lại hai ứng viên sáng giá vào chung kết là Viettel, Than Quảng Ninh. Đội tân binh hạng nhất Bà Rịa-Vũng Tàu được đánh giá nhiều khả năng gây bất ngờ nhất.

Viettel (áo đỏ) thắng chật vật Khánh Hòa Bá Duy

Lịch thi đấu vòng 1/8 Cúp Quốc gia như sau: Ngày 30.5: An Giang - Viettel (sân An Giang, 15 giờ 30), Nghệ An - Bà Rịa-Vũng Tàu (sân Vinh, 17 giờ), Quảng Ninh - Nam Định (sân Cẩm Phả, 18 giờ), TP.HCM - Đà Nẵng (sân Thống nhất, 19 giờ). Ngày 31.5: B.Bình Dương - Thanh Hóa (sân Bình Dương, 17 giờ), Cần Thơ - Bình Phước (sân Cần Thơ, 17 giờ), Quảng Nam - Hà Tĩnh (sân Quảng Nam, 17 giờ), Hà Nội - Đồng Tháp (sân Hàng Đẫy, 19 giờ).