* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN Vắng Công Phượng khiến đội bóng của HLV Chung Hae-soung không còn được sức mạnh vốn có trên hàng công. Ngoài ra, Hà Nội FC cũng là đội bóng mà TP.HCM thường thua đậm mỗi khi gặp mặt. Với việc cặp đôi ngôi sao người Costa Rica chỉ có trình độ chuyên môn ở mức trung bình, các trụ cột như Võ Huy Toàn, Phi Sơn, Hoàng Thịnh... cũng không đạt được phong độ cao, còn tân binh Lâm Ti Phông cũng cần thêm thời gian để thích nghi với lối chơi của TP.HCM, có lẽ sẽ không một ai có thể đủ sức khỏa lấp khoảng trống mà tiền đạo Công Phượng để lại. CLB TP.HCM gặp tổn thất lớn khi Công Phượng dính chấn thương ĐỘC LẬP Thực tế, trong các cuộc so tài giữa Hà Nội FC và TP.HCM, đội bóng Sài thành hay lựa chọn lối chơi đôi công sòng phẳng với đối thủ. Điều này cũng xuất phát từ ý thức không chịu lép vế trước đối thủ Hà Nội của nhà á quân V-League 2010. Nhưng nhìn lại những thất bại vừa qua của TP.HCM trước đội bóng Thủ đô, có lẽ việc đá đôi công với Hà Nội FC chưa hẳn đã là một phương án hiệu quả, nhất là khi TP.HCM lại đang mất nhiều trụ cột ở cả hàng tấn công lẫn phòng ngự. ChínhQuang Hảilà người đã gieo sầu cho CLB TP.HCM ở bán kết Cúp quốc gia KHẢ HÒA Tất nhiên với một đội bóng giàu tham vọng và đã bỏ ra rất nhiều tiền của để nâng cấp đội hình, TP.HCM sẽ khó có thể đá "tử thủ" trước Hà Nội FC. Nhưng có lẽ đội chủ sân Thống Nhất cần gạt "cái tôi" của mình sang một bên, để đi tìm một phương án đối phó hiệu quả nhất trước sức mạnh của nhà ĐKVĐ. So với lần gặp nhau gần nhất ở bán kết Cúp quốc gia 2020, có lẽ cả hai đội Hà Nội FC và TP.HCM đều không có nhiều sự thay đổi về lực lượng. Phía Hà Nội vẫn là sự vắng mặt của Đoàn Văn Hậu , Rimario còn TP.HCM là Công Phượng. Tuy nhiên với việc tuyến giữa không bị sứt mẻ, Hà Nội chắc chắn vẫn sẽ là đội bóng làm chủ cuộc chơi trong 90 phút thi đấu sắp tới. Thủ thành Bùi Tiến Dũng đã 10 lần phải vào lưới nhặt bóng trong 3 lần chạm mặt Hà Nội FC ở mùa giải này. Điều đó đã phần nào nói lên chất lượng hàng thủ của TP.HCM. Và nếu không thi đấu thực sự tỉnh táo, chắc chắn, e là thầy trò ông Chung Hae-soung sẽ khó có thể rời Thủ đô với những điểm số. Trong khi đó tiếp Becamex Bình Dương trên sân nhà vào lúc 18 giờ, Than Quảng Ninh muốn chứng tỏ họ vẫn có tham vọng vô địch dù Hải Phòng mượn 3 cầu thủ trụ cột. HLV Phan Thanh Hùng đã thành công khi đôn các cầu thủ trẻ lên thay thế với sự xuất sắc của tiền vệ Hai Long. Cho dù Bình Dương có lối đá khó chịu, nhưng nếu tận dụng tốt các cơ hội có được Than Quảng Ninh sẽ có 3 điểm. Ở 2 trận đấu của nhóm tranh trụ hạng, Đà Nẵng (16 điểm) nhiều khả năng sẽ thắng tiếp Hải Phòng (13 điểm) trên sân Hòa Xuân. Còn Thanh Hóa (15 điểm) gặp Dược Nam Định cũng rất căng bởi đội khách quyết thắng để thoát vùng nguy hiểm. Lịch thi đấu ngày 10.10 17 giờ: Thanh Hóa vs Nam Định SHB.Đà Nẵng vs Hải Phòng 18 giờ: Than Quảng Ninh vs B.Bình Dương 19 giờ 15: Hà Nội FC vs TP.HCM