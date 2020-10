Kết quả V-League 2020 Viettel 0-0 Hà Nội FC, Sài Gòn 2-1 Quảng Ninh: Kịch tính đến vòng cuối

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN Cùng lấy Hàng Đẫy làm sân nhà nhưng thành tích của CLB Viettel (Viettel) thua xa CLB Hà Nội (Hà Nội). Việc vô địch V-League của Hà Nội được xem là điều đương nhiên còn với Viettel vẫn đang là một khát khao. Chính vì khát khao cháy bỏng đó mà trong những năm qua, Viettel được đầu tư rất lớn để mua sắm cầu thủ. Dàn hảo thủ Nguyên Mạnh, Quế Ngọc Hải, Khắc Ngọc, Trọng Hoàng... được mua về không ngoài mục đích giúp Viettel quật ngã Hà Nội. Bên cạnh đó, lứa cầu thủ trẻ tài năng như Bùi Tiến Dũng , Hoàng Đức, Đức Chiến, Duy Thường, Trọng Đại, Ngọc Sơn, Trương Văn Thiết... dần trưởng thành khiến Viettel được xem là đội bóng có nội binh tốt nhất V-League hiện nay. Cú sút siêu phẩm đánh dấu sự trở lại của Trọng Đại Ở trận chung kết Cúp quốc gia, trong hoàn cảnh vắng nhiều trụ cột vì bị treo giò, đội quân của HLV Trương Việt Hoàng cũng chơi hay với bàn mở tỷ số ở phút 75. Đáng tiếc họ đã thua trận bởi không đứng vững ở những phút cuối, để cho Hà Nội ngược dòng thắng 2-1. Niềm vui của Ngọc Sơn khi ghi bàn vào .lưới Hà Nội ở chung kết Cúp quốc gia VPF Lần gặp lại này cũng được xem là trận chung kết sớm ở V-League bởi đội nào thắng khả năng 90% vô địch. Viettel có đầy đủ binh hùng tướng mạnh, chỉ vắng Trọng Đại do thẻ phạt. Với lực lượng này, HLV Trương Việt Hoàng sẽ biết cách để khắc chế lối chơi của Hà Nội. Hà Nội có lợi thế bề dày thành tích, kinh nghiệm trận mạc nhưng Viettel lại có khát vọng cháy bỏng hơn. Xem Quế Ngọc Hải và các đồng đội thi đấu ở những trận vừa qua, có thể thấy họ quyết tâm vô địch đến nhường nào. Đó chính là động lực giúp Viettel tạo nên cuộc lật đổ. HLV Trương Việt Hoàng bày tỏ: “Hà Nội luôn được đánh giá cao ở đấu trường V-League nhưng chúng tôi đã có sự chuẩn bị chu đáo. Toàn đội hạ quyết tâm cao để giành một kết quả có lợi”. Thành Lương đánh giá cao Hoàng Đức trước đại chiến với CLB Viettel Hơn Hà Nội 2 điểm nên Viettel chỉ cần hòa là đạt mục tiêu, trong khi Hà Nội buộc phải chơi tấn công để giành chiến thắng. Tuy nhiên, đây không phải là điều mà HLV Chu Đình Nghiêm lo lắng bởi Hà Nội rất mạnh trong việc triển khai tấn công, buộc đối thủ phải phạm sai lầm. Quang Hải , Văn Quyết đang chơi với phong độ cao nhất. Thêm vào đó là tài săn bàn của Rimario giúp Hà Nội có thể tự tin để tìm lấy 3 điểm. Viettel đang đứng trước cơ hội lớn để lật đổ Hà Nội VPF Ở trận đấu giữa Sài Gòn FC và Than Quảng Ninh cùng giờ trên sân Thống Nhất, đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành vắng tới 4 trụ cột quan trọng là Ahn Byun-kyun, Cao Văn Triền, Nguyễn Thanh Thụ và Ngô Xuân Toàn. Nhưng với tài sử dụng người của mình, đặc biệt là phong độ cực cao của bộ đôi Pedro - Geovane, HLV Sài Gòn FC vẫn hy vọng sẽ giành chiến thắng. Trong khi đó Than Quảng Ninh cũng sẽ chơi tấn công để sớm ghi bàn, nhắm một vị trí trong top 3.