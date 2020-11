Kết quả V-League 2020: Viettel thắng đủ để lần đầu tiên lên ngôi vô địch!

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC VÒNG ĐẤU Sài Gòn FC sẽ chơi đôi công Nếu muốn bước lên ngôi cao nhất V-League 2020, CLB Viettel phải đánh bại Sài Gòn FC. Trận chiến cuối cùng này không hề đơn giản khi Sài Gòn FC tuyên bố sẽ xả thân chiến đấu. Dù không còn cơ hội vô địch, nhưng họ còn cơ hội chứng tỏ mình không thua bất kỳ đội bóng nào ở V-League năm nay. Chính vì thế, HLV Vũ Tiến Thành tuyên bố Sài Gòn FC đá một trận một mất một còn. Thậm chí từ cách đây 2 vòng đấu, ông Thành đã không hề giấu giếm ý đồ chiến thuật: “Khi gặp Hà Nội FC ở vòng 6 giai đoạn 2, chúng tôi chơi phòng ngự phản công nhưng khi đấu với Viettel ở vòng cuối cùng của mùa giải, chúng tôi sẽ chơi mở hết cỡ, không phòng ngự phản công nữa, vì lúc này không còn gì để mất, không xông lên thì còn đợi đến bao giờ!”. HLV Vũ Tiến Thành nhấn mạnh: “Sài Gòn FC luôn chơi hết mình trong mọi trận đấu mà trận tiếp Viettel dĩ nhiên không phải ngoại lệ, nhưng đấu pháp có thể sẽ khác với tất cả những trận đã qua. Chúng tôi quyết tâm giữ được thành tích bất bại trên sân nhà ở mùa giải 2020. Toàn đội đang rất hưng phấn và đặt mục tiêu đánh bại Viettel”. Phải thắng - quân lệnh như sơn Tất nhiên, trước cơ hội lịch sử, CLB Viettel sẽ căng hết sức mình và chơi một trận không khoan nhượng với chỉ đạo sắt thép từ cấp trên: “Bắt buộc phải giành chức vô địch”. Quân lệnh như sơn! HLV Trương Việt Hoàng và các học trò hiểu rằng họ đang cầm vàng ở trên tay thì không để đánh rơi, đánh mất. Cựu danh thủ Thể Công dành cho đối phương sự tôn trọng cao độ, đánh giá rất cao Geovane và Pedro, bởi bộ đôi này hiểu nhau trong từng tình huống và có khả năng không chiến cũng như tận dụng các tình huống cố định rất tốt. Chính vì thế, yêu cầu mà HLV Trương Việt Hoàng đặt ra cho các cầu thủ của mình là phong tỏa tuyệt đối sự liên lạc giữa hai chân sút này. “Trước khi nghĩ đến chiến thắng, chúng tôi phải có được sự an toàn tuyệt đối. Viettel sẽ chơi thận trọng và tìm cơ hội. Ở mùa này, chúng tôi từng thắng Sài Gòn FC trên sân Hàng Đẫy với tỷ số sát nút 1-0 nhờ bàn thắng của Vũ Minh Tuấn ở phút 90+2 nên hoàn toàn có cơ hội đánh bại họ thêm một lần nữa”, HLV Trương Việt Hoàng quả quyết. Cái khó của Viettel là Khắc Ngọc chưa thể trở lại nên ông Hoàng sẽ tiếp tục sử dụng Văn Hào đá thay vị trí của Khắc Ngọc. Ngoài ra, Trọng Đại cũng được xem là quân bài bí ẩn để Viettel giải quyết trận đấu cực kỳ quan trọng này. Bình luận viên Ngô Quang Tùng nhận định: “Việc HLV Vũ Tiến Thành tuyên bố Sài Gòn FC sẽ đá đôi công khi tái đấu Viettel là điều rất dễ hiểu, bởi khi không còn phải cân đo đong đếm điều gì, họ sẽ phô diễn lối chơi cống hiến. Còn Viettel không ồ ạt mà vẫn trung thành với sự thực dụng: chắc chắn, an toàn và chọn từng thời điểm để “vung gươm”. Viettel sẽ không nôn nóng mà bình tĩnh, kiên nhẫn “chờ thời” và mức độ tấn công của họ cũng không hoàn toàn giống nhau trong các thời khắc của trận đấu. Tính kỷ luật, sự nhẫn nại sẽ là chìa khóa giúp Viettel giải quyết được thế trận. Họ sẽ lên ngôi bằng một bàn thắng duy nhất. Tôi dự báo là thế”. Hà Nội FC nín thở chờ đợi Đối thủ gián tiếp của Viettel là Hà Nội FC lại mong Viettel ngã ngựa. Bởi nếu tình huống này xảy ra, đội bóng tạm thời mất tướng (HLV Chu Đình Nghiêm bị cấm chỉ đạo do án kỷ luật của VFF) vẫn có thể lên ngôi nếu đánh bại Than Quảng Ninh ở trận đấu cùng giờ. Với đội hình đang chơi ổn định, cùng phong độ tốt của Quang Hải , Thành Lương, Văn Quyết... Hà Nội FC được dự báo sẽ giành chiến thắng trước Than Quảng Ninh. Bình luận viên Quang Tùng nói: “Đôi bên đều sở hữu lối đá tấn công làm trọng nhưng nhân lực của CLB Hà Nội mạnh hơn, chất hơn. Đội khách tuy đã từng thua trên sân Cẩm Phả hồi đầu mùa này nhưng khi đó Hà Nội FC chưa vào “phom”, còn giờ họ đã tìm lại sức mạnh đáng sợ của mình. Tôi cho rằng Hà Nội FC sẽ thắng với 2 bàn cách biệt”. Tuy nhiên, vì không có quyền tự quyết nên đội Hà Nội vẫn phải nín thở chờ đợi kết quả trận đấu trên sân Thống Nhất. Nếu Sài Gòn FC thua trận thì Hà Nội FC không còn cơ hội bảo vệ ngôi vương. HAGL đã biết thắng ! Những ai yêu mến HAGL đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi đội bóng phố núi đã được hưởng hương vị chiến thắng ở đúng trận cuối cùng khép lại mùa giải vào chiều qua. Từ khi V-League bước sang giai đoạn 2, HAGL thua đến chóng mặt với chuỗi 6 trận, thậm chí có trận ghi bàn trước mà vẫn không thắng. Thật may quá, trước một Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) không còn động lực thi đấu, đội nhà HAGL đã chơi với tinh thần phấn khởi, phối hợp “ra ngô ra khoai”. Và dứt điểm tốt đến nỗi ngay cả trung vệ Memovic (vốn không giỏi phòng ngự) cũng có pha lập công nhờ đánh đầu. Hai bàn còn lại thuộc về Ngọc Quang và Văn Toàn. Thắng lợi 3-0 đã giúp HAGL được 23 điểm, không bị trôi về vị trí thứ 8 (vị trí cuối cùng nhóm A là của HLHT với 20 điểm) mà đứng thứ 7. Trận đấu muộn hôm qua, đội TP.HCM giữ nguyên vị trí thứ 5 chung cuộc sau khi hòa kịch tính 1-1 trước Becamex Bình Dương (đội đứng thứ 6). Hoàng Phương sút xa mở tỷ số cho đội khách và đến giây bù giờ cuối cùng của hiệp 2, Quang Nam gỡ hòa 1-1. Sau thời gian chỉ dự khán vì chấn thương ngón chân, Công Phượng đã được HLV Chung Hae-soung cho đá 26 phút cuối và may cho anh là không nhận trận thua. Trung Ninh