Khai mạc vòng loại giải bóng đá U.19: Viettel thua sốc, HAGL bị cầm hòa

Đó chính là 2 bất ngờ lớn trong tổng số 13 trận đầu tiên vòng loại giải bóng đá U.19 quốc gia 2021 khai mạc vào chiều 10.1 trên 5 cụm sân Viettel, Kon Tum, Pleiku, Nha Trang và Bình Phước. Ít ai nghĩ Viettel với 1 đội hình hùng hậu gồm nhiều cầu thủ tuyển U.16 Việt Nam trước đây như Khuất Văn Khang, Dương Văn Kiên, Nguyễn Tuấn Dương, Nguyễn Hồng Phúc..dù tổ chức lối chơi khá chặt chẽ và biết rõ Thanh Hóa sẽ đá phòng ngự chặt phản công nhanh để kềm giữ thế trận của mình. Nhưng các học trò của HLV Nguyễn Minh Tiến biết nhưng vẫn thiếu giải pháp hay nói đúng hơn là khá bế tắc trong khâu dứt điểm nên dù cầm bóng gây áp lực nhiều vẫn không sao xuyên thủng được lưới của đội bóng xứ Thanh.

Niềm vui của Thanh Hóa sau khi giành chiến thắng Anh Thúy

Khi mà Viettel nôn nóng không tìm được lối ra thì HLV Mai Xuân Hợp đã chuyển trạng thái rất nhanh cho các học trò của mình ở những phút cuối khi đẩy cao đội hình tấn công nhanh 2 cánh và tạt bóng bổng gây hỗn loạn. Sự xuất hiện của Trần Quốc Đạt cùng với Hà Châu Phi, Cầm Bá Thành, Nguyễn Thái Sơn, Bùi Anh Quân.. những cầu thủ 2 năm trước từng vô địch U.17 đã giúp Thanh Hóa đã tận dụng tốt cơ hội có được bàn thắng duy nhất từ cú đánh đầu của Quốc Đạt. Thắng 1-0 Thanh Hóa đã gây bất ngờ trở nên kẻ thách thức lớn trong bảng này, còn với Viettel đây là trận thua sốc vì trong một bảng đấu còn có PVF, Hà Nội..để thua sớm như vậy sẽ là bất lợi lớn cho tham vọng muốn chinh phục U.19 như cách U.21 từng lên ngôi mới đây của Viettel.

Viettel đã đánh mất lợi thế khi thua trận đầu

Trong 2 trận còn lại của bảng A, PVF thắng đậm Công an nhân dân 4-0 với cú đúp của Nguyễn Phương Nam (28), 2 bàn còn lại do Trần Ngọc Sơn (27) và Võ Anh Quân (7) ghi. Còn Hà Nội cũng quật ngã Nam Định 2-0 do Nguyễn Giản Tân (11) và Dương Văn Quyết (17) ghi.

Pha tranh chấp quyết liệt giữa cầu thủ Đồng Tháp và Bình Phước Khả Hòa

Trên sân Kon Tum ở bảng B, đương kim vô địch U.17 Sông Lam Nghệ An đã thi uy sức mạnh với lứa cầu thủ mới đăng quang năm rồi như Nguyễn Văn Bách, Hồ Văn Cường, Đinh Xuân Tiến, Nguyễn Công Huy, Ngô Văn Bắc, Cái Văn Quỳ, Đào Ngọc Tú và thủ môn Nguyễn Cảnh Tiệp.. để quật ngã Đà Nẵng 2-0 do Cái Văn Quỳ và Hồ Văn Cường ghi chia đều cho 2 hiệp. Các học trò của HLV Phạm Bùi Minh thi đấu tự tin,gắn kết còn Đà Nẵng do cựu tuyển thủ quốc gia Huỳnh Quốc Anh dẫn dắt dù rất cố gắng vẫn tỏ ra còn lúng túng trong các pha xử lý cơ hội trước khuôn thành. Trận còn lại chủ nhà Kon Tum hòa Thừa Thiên Huế 0-0.Có 2 thẻ đỏ chia đều cho 2 đội đều do hành vi bạo lực của Đàm Đức Vinh (8, Kon Tum) và Đặng Phước (7, Huế) đều ở giửa hiệp 2.

Trận Sông Lam Nghệ An thắng Đà Nẵng 2-0 Quang Vinh

Ở bảng C trên sân Hàm Rồng, á quân HAGL với đội hình vẫn còn khá đầy đủ những gương mặt từng chơi ở VCK giải U.19 năm rồi như Trương Vĩnh Phát, Phạm Ngô Minh Quang, Trần Gia Huy, tuyển thủ U.19 Nguyễn Đức Việt, Đinh Thành Đạt, Đặng Khánh Duy , thủ môn Huỳnh Trần Bảo Duy.. nhưng lại không thể thắng nổi U.19 Bình Định của HLV Phan Tôn Quyền tổ chức lối chơi tốt, thi đấu gắn kết, đành chấp nhận hoà 0-0. 2 trận còn lại Đằk Lăk vượt qua Phú Yên 1-0 do Hoàng Xuân Phú (3) ghi. Còn TP.HCM bất ngờ thua đậm Quảng Nam 0-3 với cú đúp của Nguyễn Đình Bắc (15) và bàn còn lại do Lê Văn Quang Duyệt (8) ghi.

Ông Vũ Đình Tứ, Giám đốc Trung tâm TDTT Bình Phước và Nhà báo Quang Tuyến, Thành viên BTC giải U.19 động viên 2 đội Bình Phước và Đồng Tháp đá khai mạc trên sân Bình Phước Khả Hòa

Trên sân Nhà Trang bảng D, Đồng Nai thắng Bến Tre 3-1 do Vũ Quốc Hùng, Trần Minh Quốc Đạt và Cao Trần Tấn Sỹ ghi. Bàn gỡ của đội bóng xứ dừa do Ngô Tấn Tài ghi. Nhưng hấp dẫn và kịch tính hơn cả chính là trận Becamex Bình Dương thắng Khánh Hòa 3-2. Chủ nhà dẫn trước ở hiệp 1 sau tình huống đá phản của Phan Duy Khoa phía Bình Dương. Nhưng vào hiệp 2, đội bóng đất Thủ đã miệt mài tấn công và khai thác nhanh các cơ hội để ghi 3 bàn do Bồ Bùi Đình Đông (15) ở phút 47 và cú đúp của Trần Phi Trọng (18) chỉ trong 2 phút 79 và 81 để dẫn lại 3-1. Phút 90+4. Nguyễn Trần Quốc Bảo rút ngắn tỉ số còn 2-3 cho Khánh Hòa.

Pha tấn công của Bình Dương trước Khánh Hòa Bá Duy

Ở bảng E trên sân Bình Phước, cú đúp của Trần Thanh Phong (10) đã giúp Tiền Giang thắng An Giang 2-0, trong khi đó 2 bàn thắng của Nguyễn Quốc Lộc (7) và Nguyễn Công Tuyền (8) giúp Long An thắng Cần Thơ 2-1 dù chơi thiếu người từ giữa hiệp 2 do Nguyễn Trí Hùng (15) bị thẻ đỏ. Trận đinh còn lại giữa chù nhà Bình Phước và Đồng Tháp kết thúc hòa 0-0.

Pha đi bóng đẹp mắt của cầu thủ Bình Phước Khả Hòa

Một số hình ảnh thi đấu chiều 10.1

BTC động viên các đội

Các CĐV nhí trên sân Bình Phước nghiêm túc chào cờ

Thủ môn Nguyễn Hoàng Đạt của Bình Phước chơi xuất sắc Khả Hòa

Trần Thanh Phong ghi 2 bàn cho Tiền Giang Niềm vui của U.19 Long An

Trận Đồng Nai (áo đỏ) thắng Bến Tre Bá Duy Niềm vui của Huỳnh Kesley trong vai trò HLV Bình Dương Bá Duy