Khánh Hòa đứt mạch bất bại, giải hạng nhất gay cấn

Trận thua này khiến đội bóng phố biển không chỉ đứt mạch bất bại mà còn bị tốp sau phà hơi nóng ngay phía sau khi khoảng cách chỉ còn 1 - 2 điểm. Cụ thể, Khánh Hòa hiện có 16 điểm, trong khi Phố Hiến có 15 điểm (cũng là đội duy nhất bất bại với 4 thắng 3 hòa) và Bà Rịa-Vũng Tàu 14 điểm đang bám nhau sát rạt. Cả 3 đội này đều được xem là những ứng viên chính trong cuộc đua thăng hạng V-League mùa tới nên từng trận đấu với họ sắp tới sẽ vô cùng gay cấn.

Không chỉ nhóm 3 đội dẫn đầu so kè nhau mà ngay phía sau họ một ứng viên cũng rất nặng ký là Bình Định đã cải thiện tình hình khi vươn lên thứ tư với 12 điểm sau chiến thắng trước CLB Huế 2-1 (Thanh Phong và Lê Duy ghi). Sau những kết quả không tốt như thua Long An 1-2 trên sân nhà, thua đội cuối bảng Cần Thơ, thất bại tại sân Bà Rịa khiến tinh thần đội bóng đất võ dao động, nhưng trước sự cạnh tranh quyết liệt của nhóm đầu, Bình Định đã ổn định lại tâm lý để quyết tâm đeo bám trong phần còn lại của mùa giải. Đặc biệt họ còn 2 trận quyết định với tốp đầu khi gặp Khánh Hòa (sân nhà), Phố Hiến (sân khách) cũng như phải chắt chiu cơ hội trước An Giang và Tây Ninh thì mới có hy vọng bứt phá ở giai đoạn 2.

Niềm vui của Lê Duy và đồng đội ghi bàn vào lưới Huế giúp Bình Định vẫn nuôi hy vọng

Nếu như Bình Phước thay tướng đổi vận (HLV Minh Dũng thay Minh Phương) với 3 chiến thắng liền (trước An Giang, Long An và Bà Rịa-Vũng Tàu) từ chót bảng lên hạng 6 với 10 điểm bám sát An Giang (hạng 5) 11 điểm thì ở nhóm cuối, Cần Thơ thay tướng có vẻ không thể đổi vận. HLV Liêm Thanh thay Hữu Đang dù rất nỗ lực có 1 điểm ở trận ra mắt hòa Đắk Lắk, nhưng chiều qua đã thua 0-2 tại sân Tây Ninh. Với thất bại này, Cần Thơ tiếp tục chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng khi mới có 4 điểm. Họ rất khó cải thiện tình hình khi sắp tới sẽ đá trên sân của đội bóng mạnh hơn là Bà Rịa-Vũng Tàu.

Pha đánh đầu của Anh Thi (Tây Ninh) nhấn chìm Cần Thơ VPF

Xếp hạng sau 7 lượt: 1/ Khánh Hòa: 16 điểm, 2/ Phố Hiến; 15 điểm, 3/ Bà Rịa-Vũng Tàu: 14 điểm, 4/ Bình Định: 12 điểm, 5/ An Giang: 11 điểm, 6/ Bình Phước: 10 điểm, 7/ Huế: 8 điểm, 8/ Tây Ninh: 8 điểm, 9/ Đồng Tháp: 7 điểm, 10/ Long An: 7 điểm, 11/ Đắk Lắk: 5 điểm, 12/ Cần Thơ: 4 điểm.