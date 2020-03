Không hoãn V-League, hai đội Hà Nội, Nam Định và trọng tài không được bắt tay nhau

Hai CLB Hà Nội và Dược Nam Hà Nam Định vẫn thi đấu trận khai mùa vào 19 giờ tối 7.3 vì ngành thể thao không muốn hoãn trận đấu này.

Trước thông tin một bệnh nhân nữ người Hà Nội vào ngày 6.3 đã có kết quả dương tính với Covid-19 mà chưa xác định được toàn bộ danh sách những người mà bệnh nhân 26 tuổi này đã tiếp xúc trong những ngày qua, Ban tổ chức giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã có nhiều lo lắng.

Một lãnh đạo của Ban điều hành giải cho hay, Ban này muốn tạm hoãn trận đấu trên sân Hàng Đẫy giữa Hà Nội và Dược Nam Hà Nam Định vì e ngại sự cố bất thường có thể xảy ra.

Tuy nhiên, sau khi xin ý kiến của lãnh đạo Tổng cục TDTT và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam , Ban điều hành nhận được chỉ đạo vẫn cứ tiến hành trận đấu như kế hoạch. Mọi công tác tổ chức về an ninh an toàn, đặc biệt là y tế càng phải được siết chặt. Đặc biệt, trong trận đấu tối nay, sẽ không có màn bắt tay giữa các đội, giữa đội ngũ trọng tài và hai đội. Trận đấu vẫn diễn ra trong tình trạng không khán giả như thông báo ban đầu.

Công tác an ninh được siết chặt vì năm ngoái đã từng xảy ra đốt pháo sáng trận Hà Nội - Nam Định Vy Khánh

Chiều nay không có khán giả nhưng sân vẫn được tiêu độc khử trùng Minh Tú

Cách đây một ngày, Ban tổ chức trận đấu đã cho tiến hành khử độc tiêu trùng toàn bộ sân Hàng Đẫy, từ khu vực kỹ thuật, các phòng thay đồ, phòng chức năng, khán đài…

Ban tổ chức sân cũng đã có kế hoạch huy động lực lượng an ninh đảm bảo an toàn trận đấu vì ở mùa giải năm ngoái, cũng trận giữa Hà Nội và Dược Nam Hà Nam Định đã từng xảy ra tình trạng đốt pháo sáng, gây hiệu quả nghiêm trọng. Để ngăn ngừa cổ động viên quá khích có thể vẫn ném pháo sáng, vật thể lạ từ ngoài đường vào sân nên công tác an ninh sẽ được siết chặt.

Ban tổ chức sân cho biết: "Các biện pháp an ninh, kiểm tra y tế sẽ được thắt chặt. Như đã thông báo, trận đấu hôm nay sẽ không có khán giả, kể cả những nhóm tụ tập bên ngoài sân vận động cũng sẽ được lực lượng an ninh yêu cầu giải tán".