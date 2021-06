Không thể chủ quan trước tuyển Indonesia

Trưởng đoàn Nguyễn Sỹ Hiển đưa ra một số nhận xét về đội tuyển do cựu HLV tuyển Hàn Quốc Shin Tae-yong dẫn dắt: “Đồng hương của ông Park đến với bóng đá Indonesia được 17 tháng và quyết định thay máu gần như toàn bộ đội hình. Những gương mặt như Yanto Basna, Fachrudin Aryanto, Febri Hariyadi, Irfan Bachdim hay Stefano Lilipaly đều bị ông Shin loại bỏ. Bachdim chính là tác giả bàn thắng vào lưới tuyển Việt Nam ở trận đấu mà chúng ta dẫn trước 3 bàn nhưng để đội bạn rút ngắn xuống còn 1-3 ở lượt đi vòng loại World Cup 2022. Ông Shin Tae-yong đã tin tưởng trao cơ hội cho những lính mới như Genta Alparedo, Asnawi Mangkualam, Egy Maulana hay Osvaldo Haay… Ngoại trừ Dimas là người đã 26 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, số còn lại, không một ai chơi cho tuyển Indonesia được quá 4 trận đấu. So với Indonesia của 5 trận đấu vòng loại World Cup 2022 thi đấu năm 2019, đội hình do ông Shin thiết lập quá mới mẻ”.