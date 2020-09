Lần đầu tiên ở mùa giải năm nay, TPHCM vắng “song sát” Công Phượng-Huy Toàn

Đây là 1 thiệt hại không nhỏ bởi cặp “song sát” này đã phối hợp với nhau rất ăn ý trong thời gian gần đây và cùng nhau in dấu giày trong cả 3 bàn thắng vào lưới Bà Rịa Vũng Tàu ở trận tứ kết Cúp quốc gia. Ở trận đấu đó, Huy Toàn chuyền cho Công Phượng đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 62. Sau đó, chính Huy Toàn tung cú sút gỡ hòa 2-2 ở phút 80. Đến phút 90+4, xuất phát từ cú sút phạt của Huy Toàn, thủ môn Bà Rịa Vũng Tàu đẩy bóng ra và Đỗ Văn Thuận đệm bóng hoàn tất cuộc lội ngược dòng ngoạn mục cho TP.HCM.

Hình ảnh không có trên TV, lý do lãng xẹt khiến Công Phượng bị treo giò, không thể đối đầu Quang Hải

Thế nhưng ở trận bán kết sắp tới gặp CLB Hà Nội, cả hai cầu thủ này đều sẽ không thể ra sân bởi những lý do khác nhau. Công Phượng bị treo giò do đã nhận 2 thẻ vàng trong các trận gặp SHB. Đà Nẵng (vòng 1/8) và trận gặp Bà Rịa Vũng Tàu (vòng tứ kết). Còn Huy Toàn cũng sẽ vắng mặt do đang gặp phải chấn thương gối (kết quả chụp MRI cho biết tiền vệ gốc Lâm Đồng phải nghỉ thi đấu 1 tháng).