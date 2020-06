Lịch thi đấu bóng đá, lịch phát sóng V-League hôm nay 30.6: Nóng ở Hàng Đẫy

Trên sân Thiên Trường, Nam Định tiếp Nghệ An trong hoàn cảnh thiếu thốn về điểm số trầm trọng. 4 trận thua liên tục khiến Nam Định đội sổ và dù đổ cho lý do gì đi nữa, đoàn quân của HLV Nguyễn Văn Sỹ cũng phải đứng lên để cải thiện điểm số của mình. Sân Thiên Trường luôn luôn nhiệt, có mặt Sông Lam Nghệ An sẽ càng nhiệt hơn.