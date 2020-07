“Liệu pháp tâm lý” của bóng đá Việt

Mới đây, CĐV Nam Định tố Quảng Nam dùng bùa ngải khi HLV Nguyễn Thanh Đào rải chất lạ trong buổi tập làm quen sân Thiên Trường, suýt nữa dẫn đến xô xát. Chủ tịch CLB Quảng Nam Nguyễn Húp phủ nhận chuyện “yểm bùa” sân Thiên Trường, cho biết chỉ rải muối và gạo lên sân như một cách “cầu an lành” lấy may. Không phải vô cớ CĐV Nam Định nhạy cảm vì họ rất tin chuyện này. Mùa 2019 HLV Văn Sỹ dính năm tuổi đã nhường ghế HLV trưởng cho anh trai Nguyễn Văn Dũng, và Nam Định trụ hạng thành công. Năm nay, khi đội đen quá, ông Sỹ lần nữa để trợ lý Phạm Hồng Phú nhiếp chính, lập tức Nam Định thắng SLNA 3-0 ở vòng 7. Nếu để ý, HLV Văn Sỹ thường xuyên mặc áo thun xanh hoặc tím lấy hên. Chuyện tâm linh hiện diện ở khắp nơi trong bóng đá VN mà cúng sân là hình thức cơ bản gần như mặc định.

HLV Lê Thụy Hải khi còn làm nghề canh rất kỹ giờ xuất hành và phải có người đứng ở ngoài cổng khách sạn “cảnh giới”. Hễ có phụ nữ (nhất là người đang mang thai) đi ngang qua là tất cả phải nán lại để “né” rồi lựa giờ khác. Đối với các CLB phía bắc, sát giờ xuất hành mà có mèo đen nhảy lên xe thì nhiều cầu thủ không còn tinh thần chiến đấu vì chắc mẩm sẽ đen đủi. Từ đó đã xuất hiện một “truyền thuyết” sân Lạch Tray có nữ CĐV Hải Phòng chơi chiêu độc: canh giờ đội khách xuất hành ra sân để chặn đầu, sỉ vả một trận tối tăm mặt mày.

Hôm qua ban điều hành giải V-League đã có nhắc nhở với ban tổ chức sân Thiên Trường về việc để khán giả vào sân xem buổi tập của đội khách, sau đó xuống sân rượt đuổi thành viên của đội Quảng Nam và còn đe dọa, lăng mạ tổ trọng tài, mà không có biện pháp bảo vệ an ninh. Nếu ban tổ chức sân Thiên Trường để tái diễn tình trạng phi thể thao này, rất có thể sân sẽ không được tổ chức tiếp các trận V-League. T.K Hình thức tâm linh trong bóng đá quả muôn hình vạn trạng, vì đây có lẽ là một trong những môn thể thao mê tín nhất. Cần Thơ có giai đoạn đá sân nhà toàn hòa và thua nên lãnh đạo CLB đã đổi bảng tỷ số từ đầu sân này sang cầu môn đối diện, sơn màu trứng gà cho "son". Ở V-League 2015, CLB Đồng Nai đá sân nhà toàn hòa đến thua, đã mời 8 chú lân đến múa trước trận quyết định với HAGL với ước mong sẽ "phát" (theo âm trại của số 8 trong Hán Việt). CLB TP.HCM khi còn chơi ở hạng nhất đề nghị dọn ra ngoài, không ở dưới gầm khán đài sân Thống Nhất vì… xui quá. Kết quả đội sau đó đã lên hạng và đang là thế lực của bóng đá VN lúc này.

Là đội bóng thống trị V-League gần chục năm qua, Hà Nội rất siêng đi lễ chùa, đặc biệt ban lãnh đạo vào đầu giải luôn ra Côn Đảo để cầu, và đến cuối giải sẽ trở lại để tạ. Năm nay, khi đội chấn thương liên miên, gặp đủ chuyện xui rủi, một thành viên CLB hé lộ HLV Chu Đình Nghiêm gặp “hạn” 49 tuổi, trong khi nhiều trợ lý trụ cột lại dính sao Thái Bạch (ý gặp xung, không lành).

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương cho biết: “Ngày xưa, trước khi đi đá giải đường sá xa xôi, xe cộ khó khăn, các đội thường hay cúng kiếng giải hạn trước khi di chuyển. Ban quản lý sân ngày mùng 1 hay rằm cúng là bình thường. Nhưng như chuyện ở sân Thiên Trường mới đây là hơi quá. Chuyện kiêng cữ, cầu an như lấy nước chùi giày, hay xưa bỏ tiền vào trong vớ có thể xem là liệu pháp tâm lý giúp cầu thủ cảm thấy tự tin hơn. Nhưng đừng xem đó là cái phao bấu víu quá mức, ngược lại sẽ phản tác dụng do ảnh hưởng căng thẳng quá đáng. Nhất là chuyện ban tổ chức sân Thiên Trường an ninh quá lỏng lẻo để CĐV vào làm loạn rất nguy hiểm cho đội khách vì chỉ một va chạm có thể bùng phát bạo lực bất kỳ lúc nào”.