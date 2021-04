Lộ diện 2 chân sút 'khủng', chinh phục HLV Troussier và điểm chung đặc biệt về HAGL

Nhân tố tiềm năng của U.19 Việt Nam

Trong danh sách tập trung đội tuyển U.19 Việt Nam lần thứ 2 trong năm 2021, Nguyễn Quốc Việt và Bùi Vĩ Hào là 2 trong số những tiền đạo được HLV Philippe Troussier đặt niềm tin. Cả số 9 của U.19 Nutifood và số 10 của U.19 An Giang đều là những tiền đạo đã chơi rất xuất sắc ở VCK U.19 quốc gia diễn ra tại Bình Dương. Tuy nhiên, nếu Quốc Việt cùng Nutifood đi đến trận đấu cuối cùng thì Vĩ Hào và An Giang phải dừng bước ở vòng bán kết.

Tiền đạo sinh năm 2003 của U.19 Nutifood được đánh giá cao khi sở hữu tốc độ và khả năng dứt điểm cực tốt. Ngoài khả năng tận dụng cơ hội triệt để, Quốc Việt còn được các vệ tinh có chất lượng xung quanh hỗ trợ tối đa để có được 8 bàn thắng sau 6 trận đấu và giành danh hiệu Vua phá lưới. Phần lớn bàn thắng của Quốc Việt mang nhiều dấu ấn của các đồng đội ở những khâu xử lý trước đó và tiền đạo người Hải Phòng đóng vai trò như một "nhát dao chí mạng" dùng để kết liễu đối thủ.

Nguyễn Quốc Việt được đánh giá cao với khả năng tận dụng cơ hội Đức Đồng

Trong khi đó, chân sút 18 tuổi của U.19 An Giang lại được nhắc đến nhiều với khả năng độc lập tác chiến trên hàng công. Đến với VCK U.19 quốc gia, đội bóng miền Tây Nam bộ không được đánh giá cao. Chính vì vậy, họ đã rất "biết người biết ta" khi luôn sử dụng lối chơi phòng ngự - phản công với tất cả các đối thủ. Trong đó, Bùi Vĩ Hào chính là mắt xích rất quan trọng, là "mũi tên" sẵn sàng phóng ra để xuyên thủng bất cứ hàng phòng ngự nào lơ là dù chỉ trong thoáng chốc. HLV của U.19 An Giang chỉ cắm một mình Vĩ Hào ở trên. Khi hàng thủ giành được bóng, đơn giản là chỉ cần phất bóng dài thật chuẩn xác lên tuyến trên, tự Vĩ Hào sẽ biết cách xử lý. Luôn nhập cuộc với vị thế cửa dưới, chơi "tử thủ" nhưng U.19 An Giang đã vào đến bán kết và chỉ chịu thua trước U.19 PVF quá mạnh. Thế mới thấy, tiền đạo sinh năm 2003 đã chơi hiệu quả như thế nào. Sau 5 trận đấu, Vĩ Hào ghi được 3 bàn thắng. Trước đó, ở vòng loại giải U.19, tiền đạo của An Giang cũng năm trong top ghi bàn khi sở hữu 6 pha lập công.

Điểm chung về HAGL và Văn Toàn

Ngay từ khi được trình làng ở VCK U.19 quốc gia 2020 tại PVF (Hưng Yên) trong màu áo HAGL 1, Nguyễn Quốc Việt đã được so sánh với đàn anh Nguyễn Văn Toàn. 1 năm sau đó, đề tài này lại được truyền thông rất quan tâm. Quốc Việt được đặc biệt danh là "Văn Toàn đệ nhị" hay "Văn Toàn 2.0" khi sở hữu dáng vóc nhỏ nhắn nhưng cực kỳ nhanh nhẹn, thường xuyên khiến đối thủ phải "ngửi khói" trong những pha đua tốc độ. Chưa hết, tiền đạo của U.19 Nutifood còn được người thầy cũ của Văn Toàn đánh giá là "xịn" hơn phiên bản gốc đang thi đấu cho HAGL ở khả năng dứt điểm. "Toàn cần đến 4 hoặc 5 cơ hội để ghi bàn, còn Việt thì 1 phát ăn ngay. Đó là lý do Toàn phải chơi dạt biên", ông Giôm chia sẻ.

Tuy nhiên, vị HLV đã đào tạo ra những Công Phượng , Tuấn Anh, Xuân Trường cũng "mơ" về một ngày cả 2 học trò của mình sẽ được kề vai sát cánh. Ông tin rằng Quốc Việt và Văn Toàn sẽ bù trừ cho nhau và trở thành cặp song sát đáng sợ trên hàng tấn công. Không chỉ thầy Giôm, bản thân Quốc Việt cũng bày tỏ nguyện vọng được ra sân với đàn anh ở đội 1 HAGL : "Được thi đấu với anh Văn Toàn là ước mơ của em. Anh ấy chính là thần tượng của em".

Bùi Vĩ Hào gây ấn tượng khi độc lập tác chiến hiệu quả Khả Hòa

Tiết lộ với phóng viên Báo Thanh Niên, Bùi Vĩ Hào cho biết anh cũng rất hâm mộ CLB HAGL vì đội bóng phố núi có lối chơi ban bật đẹp mắt và đặc biệt yêu thích tiền đạo Nguyễn Văn Toàn. Tiền đạo của U.19 An Giang cũng rất nhanh nhẹn, hay có những pha bứt tốc để loại bỏ đối phương và đón đường chuyền nhanh từ đồng đội. Bên cạnh đó, tiền đạo sinh năm 2003 còn được đánh giá cao bởi khả năng tì đè, xử lý đơn giản và dứt điểm gọn ghẽ.

Vĩ Hào khá cao, 1m78, nhưng anh cần phải cải thiện thêm về bề ngang của cơ thể. "Em hơi gầy, chỉ nặng 62kg nên cần phải chăm chỉ tập luyện để cải thiện thêm về thể hình và thể lực, để tranh chấp với hậu vệ đối phương", tiền đạo của U.19 An Giang nói. Chia sẻ về mục tiêu của bản thân trong thời gian tới, Vĩ Hào tỏ ra quyết tâm: "Em sẽ cố gắng thể hiện tốt trước huấn luyện viên để tiếp tục được triệu tập lên đội tuyển U.19 Việt Nam trong những lần sau. Đây chỉ là bước khởi đầu, giấc mơ lớn nhất trong đời cầu thủ của em chính là được cống hiến cho đội tuyển Việt Nam".