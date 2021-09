Lý do đau lòng khiến mặt sân Mỹ Đình xuống cấp

Ông Trần Đức Phấn, Phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT, cho hay bất kỳ công trình thể thao nào cũng cần một quỹ tài chính nhất định để duy tu, bảo dưỡng, chống xuống cấp, nhưng hiện tại khu liên hợp không có quỹ này bởi nhiều lý do khác nhau. Thời gian qua, Khu liên hợp thể thao quốc gia lại bị thanh tra nên việc triển khai đầu tư càng bị đứt quãng. Cũng vì không có kinh phí nên việc duy tu, chăm sóc sân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong bối cảnh Việt Nam đứng ra đăng cai các sự kiện thể thao quan trọng, mặc dù khu liên hợp đã được nhà nước giao tự chủ, tự hạch toán kinh tế 100% nhưng do cạn kiệt tài chính nên buộc ngành thể thao phải vào cuộc. Được biết, kinh phí đầu tư mà nhà nước sẽ chi cho dự án cải tạo các công trình nằm trong khu vực sân Mỹ Đình vào khoảng 108 tỉ đồng, trong đó có các hạng mục quan trọng như mặt sân, chỉnh trang lại khán đài, cải tạo các phòng chức năng, sơn một phần mái của sân Mỹ Đình…

Nhiều sân cỏ phục vụ các CLB tại V-League từng là nỗi nhức nhối của bóng đá Việt Nam vì chất lượng quá tệ, trong đó có thể kể đến hai “điểm tối” nhất là sân Vinh và sân Lạch Tray. Trong nhiều năm liên tục đội Hải Phòng không đạt chuẩn để cấp phép theo tiêu chí của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), ngoài lý do nợ thuế còn có lý do khác là cơ sở vật chất không đảm bảo. Mới đây, sau khi được TP.Hải Phòng giao quản lý CLB Hải Phòng và sân Lạch Tray, ông Văn Trần Hoàn, Giám đốc Công ty cổ phần Sông Hồng , Chủ tịch đội Hải Phòng, đã tự bỏ tiền túi (hơn 10 tỉ đồng) để làm lại dàn đèn và mặt sân.

Ông Hoàn cho biết: “Đây là 2 hạng mục quan trọng mà chúng tôi được lãnh đạo TP.Hải Phòng đồng ý cho đầu tư, sửa chữa. Các hạng mục còn lại do thành phố đầu tư. Tôi xin khẳng định, sau vài tháng được sửa chữa, mặt sân Lạch Tray hiện tại đẹp nhất nhì Việt Nam, có thể sử dụng tốt trong 30 năm tới. Mỗi năm, CLB sẽ bỏ ra không dưới 1 tỉ đồng để bảo dưỡng mặt sân. Chúng tôi sẽ cố gắng không để mặt sân Lạch Tray xuống cấp như trước. Có thế các đội mới thi đấu tốt và bóng đá mới phát triển được. Khi V-League quay lại, dù kể cả thi đấu dưới thời tiết xấu, các đội cũng không phải lo lắng gì với mặt sân tốt như thế này”.

Sân Vinh cũng từng là nỗi ám ảnh của các đội khách mỗi khi đến đây thi đấu và bản thân cầu thủ Sông Lam Nghệ An (SLNA) cũng từng bị chấn thương do mặt sân này quá xấu. Có nhà đầu tư mới, sân Vinh đang được đầu tư bạc tỉ để trở thành sân vận động hàng đầu V-League. Ông Trương Mạnh Linh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần thể thao SLNA, Giám đốc điều hành CLB SLNA, cho biết: “Chủ trương cải tạo, nâng cấp các hạng mục sân Vinh đã có từ lâu và với trách nhiệm của đơn vị được Sở VH-TT Nghệ An giao quản lý, sử dụng, chúng tôi nhận thấy rằng để hướng đến sự chuyên nghiệp, phục vụ khán giả thì chất lượng mặt sân là yếu tố được đặt lên hàng đầu. Sân bãi cũng là bộ mặt của một đội bóng. Cùng với đó, chúng tôi luôn lắng nghe những nguyện vọng của người hâm mộ và chính các cầu thủ.