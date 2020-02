'Mở cửa' V-League, “đóng cửa” người xem?

Một lãnh đạo của VPF cho hay, vì chưa hết tháng 2 là tháng mà ngành thể thao vẫn đang yêu cầu dừng tổ chức các giải, trong đó có bóng đá, nên VPF vẫn đang đợi ý kiến tiếp theo từ Tổng cục TDTT và VFF. Nhưng nếu không có gì quá xấu xảy ra, mùa giải sẽ được khởi tranh như lịch điều chỉnh. Công tác tổ chức đã được VPF nhắc nhở nhiều lần đối với các ban tổ chức (BTC) trận đấu: phải đảm bảo an ninh an toàn, không có pháo sáng và đặc biệt biện pháp y tế được đẩy mạnh tối đa. BTC sân nào không có những phương án về y tế bằng văn bản báo cáo VPF sẽ bị nhắc nhở, phê bình, thậm chí có thể sẽ bị phạt.

Mặc dù dịch Covid-19 tại VN đang được kiểm soát tương đối tốt nhưng vẫn tiềm ẩn những hiểm họa khôn lường mà bóng đá có thể sẽ phải chịu tác động trực tiếp, nếu như VFF, VPF và các BTC địa phương không có những giải pháp phòng ngừa hữu hiệu. Một mặt VPF vẫn chờ ý kiến từ cấp trên về việc “mở cửa” trở lại V-League, một mặt vẫn đang cân nhắc có “đóng cửa” các sân khi giải đấu diễn ra trong thời điểm nhạy cảm này hay không.

Trả lời khảo sát của Báo Thanh Niên, hầu hết các đội bóng đều tỏ ra rất thận trọng và đều cho biết trong trường hợp phải chơi trong tình trạng không có người cổ vũ, các đội đều chấp nhận.

HLV Hoàng Văn Phúc (CLB Sài Gòn) nói: “Bóng đá sinh ra là để phục vụ khán giả. Không có khán giả, các trận cầu sẽ không còn cảm xúc, không hấp dẫn. Bất kỳ HLV hay nhà quản lý nào cũng muốn các trận đấu có đông khán giả. Nhưng nếu là bất khả kháng, V-League không thể lùi được nữa thì phải chấp nhận thi đấu không có người xem. Thời gian qua, CLB Sài Gòn cũng như các đội đều chấp hành tốt công tác chuẩn bị, vệ sinh an toàn. Mọi cầu thủ chúng tôi đều ý thức né tránh chỗ đông người như rạp chiếu phim, tụ điểm ca nhạc để phòng ngừa mọi rủi ro. Hy vọng dịch Covid-19 sẽ sớm bị dập tắt để những sân bóng sống lại với tiếng reo hò trên khán đài”.

Chủ tịch CLB TP.HCM Nguyễn Hữu Thắng xác định rất rõ ràng: “Tất cả phải tuân theo chỉ đạo chung của Bộ VH-TT-DL và ngành TDTT. Thi đấu không có khán giả trong bối cảnh hiện tại không phải là đang chịu hình thức trừng phạt mà là một cách để cùng lãnh đạo, nhân dân thành phố cũng như toàn quốc góp phần chống dịch. Khán giả là một phần tạo nên sự sôi động, giúp thổi hồn vào các trận đấu. Nhưng nếu vì cộng đồng, CLB TP.HCM sẽ tuân thủ theo chỉ đạo chung. Nếu VFF, VPF và lãnh đạo thành phố yêu cầu phải đá trên sân không khán giả thì chúng tôi sẽ chấp nhận. Trong đại dịch thế này, sẽ không có sự lựa chọn. Nếu chủ quan, tạo điều kiện dịch bùng phát thì không ai chịu trách nhiệm nổi”.

HLV Phan Thanh Hùng (CLB Than Quảng Ninh) nói: “Tình hình dịch bệnh Covid-19 không hề đơn giản. Nếu để đảm bảo an toàn thì nên đóng cửa sân cho chắc. Khi nào êm ả trở lại, các sân sẽ đón khán giả. Mong người hâm mộ thông cảm và cổ vũ chúng tôi theo những cách khác nhau”.

Giám đốc kỹ thuật CLB Sông Lam Nghệ An Nguyễn Đức Thắng dẫn ví dụ về các trận đấu tại Ý diễn ra trong sân không khán giả và bình luận: “Theo triết lý thông thường, không khán giả, bóng đá sẽ không thể tồn tại. Nhưng nên hiểu rằng, an toàn của con người là trên hết. Khi Covid-19 còn đang gieo rắc nỗi lo thường trực thì khán giả nên ở nhà, xem bóng đá qua ti vi. Đó là cách bảo đảm an toàn cho chính họ. Dẫu không mong muốn đi chăng nữa, chúng tôi buộc phải chấp nhận. Cả thế giới đang chung tay chống dịch. Bóng đá VN cũng nên chống dịch theo cách của mình. Đóng cửa sân khi dịch bệnh còn đe dọa là cần thiết”.