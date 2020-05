Mô hình bóng đá CLB TP.HCM: Chờ hái quả từ Học viện Juventus

Trải thảm đỏ mời nhân tài

Lên chơi V-League 2017 và giao về Tập đoàn Bình Minh chống lưng, CLB TP.HCM đã chuyển mình mạnh mẽ. Cựu Chủ tịch Lê Công Vinh năng nổ, xông xáo đi đầu giúp đội bóng trụ hạng thành công mùa đầu tiên 2017, đặt căn cơ chuyên môn và lột xác về mặt hình ảnh. Hành động Công Vinh đứng bán vé, xin lỗi CĐV vì đội chơi không tốt… giúp người hâm mộ trở lại sân Thống Nhất.

Từ giữa mùa 2018, ông Nguyễn Hữu Thắng tiếp quản vai trò Chủ tịch CLB TP.HCM giúp tổng thể CLB này có những bước tiến vững chắc. Họ đang sở hữu đội hình chất lượng như Công Phượng, Hữu Tuấn, Văn Thuận, Hoàng Thịnh, Huy Toàn, Phi Sơn, Bùi Tiến Dũng , Xuân Nam… để “ghi bàn” song song trên cả 2 mặt trận là chất lượng chuyên môn và tăng giá trị hình ảnh: á quân V-League 2019, tạm dẫn đầu V-League 2020, xếp nhất bảng G AFC Cup.

Cựu GĐKT HAGL Chung Hae-soung không chỉ thổi ý chí chiến đấu, tinh thần trách nhiệm và đoàn kết, đề ra lối chơi hợp lý mà còn thúc đẩy hoàn thiện ban huấn luyện chất lượng và trình độ nhất V-League. Có thể kể đến những bổ sung như cựu trung vệ tuyển Hàn Quốc Lee Jungsoo (từng chơi bóng tại K-League, J-League, MLS...) và Yang Jae-mo trong vai trò trợ lý, HLV thể lực Javier Lobo (Tây Ban Nha), HLV thủ môn Trần Minh Quang, Nguyễn Văn Phụng... cùng 2 bác sĩ VN.

Phi Sơn đột phá Độc Lập

Người hâm mộ trọn tình yêu với bóng đá TP.HCM Bóng đá TP.HCM bao phen thăng trầm nhưng tình cảm mà những người hâm mộ chân chính dành cho "đứa con cưng" này không hề thay đổi, thậm chí ngày càng mãnh liệt. Anh Đỗ Thế Phong, Hội trưởng Hội Cổ động viên CLB bóng đá TP.HCM, đánh giá sự có mặt của Phi Sơn rồi Công Phượng, Tiến Dũng giúp đội bóng tạo sức hút lớn. Nếu những năm trước, số hội viên thường xuyên chỉ tầm 200 người, nay lên tới 500, phân nửa số đó là các cổ động viên trẻ, đầy nhiệt huyết. Hội cũng được CLB hỗ trợ làm thẻ vào sân miễn phí, được cung cấp cờ, phướn cổ vũ trên sân và bố trí ngồi khán đài B. Hội cũng hoạt động sôi nổi hơn như trong mùa dịch bệnh đã tham gia hỗ trợ người nghèo bị ảnh hưởng bởi Covid-19 . Song song đó, một nhóm cổ động viên trẻ mang tên Ultras City - Hội Cổ động viên cuồng nhiệt bóng đá TP.HCM ra đời hoạt động theo mô hình như các cổ động viên cuồng nhiệt bóng đá Malaysia, được CLB TP.HCM bố trí cổ vũ trên khán đài C. Đây là hình thức cổ vũ mới mẻ, hứa hẹn tạo bản sắc trẻ trung, hấp dẫn tại V-League. Hội cũng có tâm tư rằng các cầu thủ, ban huấn luyện, lãnh đạo CLB nên tăng cường giao lưu với các cổ động viên. Vì một số hoạt động của hội có mời đội bóng tham gia nhưng ít được hưởng ứng. Mặt khác trước kia khi đội đi đá sân khách, CLB ủng hộ bằng việc có xe đưa cổ động viên đi cùng nhưng 2 năm nay bỏ hẳn việc này. "Nhiều anh em cổ động viên vì đam mê, sẵn sàng bỏ công ăn việc làm, dành thời gian đi sân khách cổ vũ nhưng điều kiện lại không cho phép, nếu CLB ủng hộ xe đưa đi thì quá tốt", hội trưởng Đỗ Thế Phong nói. Nhiều cổ động viên cũng đánh giá cao việc CLB TP.HCM chú trọng hơn trong việc xây dựng hình ảnh bằng việc phát triển fanpage trên mạng xã hội Facebook. (Hoàng Quỳnh) Ông Nguyễn Hữu Thắng bày tỏ: "CLB TP.HCM đang đi đúng tiêu chí tập đoàn đặt ra là chuyên nghiệp hóa bóng đá trên mọi lĩnh vực từ hoạt động quảng cáo, hợp đồng lao động với các cầu thủ, xây dựng hình ảnh và hoàn thiện các khâu chuyên môn… Nét tích cực đang ngày một rõ nét từ kết quả trên sân cỏ, công tác tổ chức từng trận đấu, đến những hoạt động cộng đồng như chung tay phòng chống dịch Covid -19.

CLB TP.HCM lúc này là đội bóng duy nhất của VN có bảng điện tử chạy quảng cáo trên sân trị giá hàng chục tỉ đồng, giúp tăng vọt giá trị thương mại các trận sân nhà và tạo thêm nguồn thu cho thuê ở các sự kiện đại nhạc hội, quảng cáo... Về con người CLB sẵn sàng trải thảm đỏ mời những chuyên gia, cầu thủ giỏi ngoài năng lực chuyên môn thì dưới con mắt công chúng phải có tư cách đạo đức, tính cách tốt, chuyên nghiệp trong công việc và sinh hoạt... Tôi tin rằng những đồng tiền này bỏ ra hoàn toàn xứng đáng”.

Công Phượng (trái), Phi Sơn mang lại sức bật hình ảnh cho CLB TP.HCM Ảnh: Độc Lập

Khóa 1 Học viện Juventus sắp ra mắt ở giải trẻ

Do vừa chuyển mô hình và lên hạng nên CLB TP.HCM tạm mua ngôi sao để lấy thành tích, trong lúc chờ dòng máu mới từ Học viện Juventus. Lò đào tạo trẻ này đang có các lớp U.12 (sinh năm 2008 - 2009) và U.14 (2006 - 2007) gối đầu nhau được dìu dắt bởi nhóm 10 HLV cả nội lẫn ngoại. Đứng đầu là GĐKT Giuseppe Zappella chịu trách nhiệm chính về chuyên môn và HLV Buonopane Carlo Nunziante cùng một HLV sắp được CLB Juventus bổ sung. Dàn HLV nội cũng chất lượng với Trần Công Minh, Lương Trung Tuấn, Châu Trí Cường, Trần Hùng Cường...

Giám đốc Học viện Juventus Đinh Hồng Vinh đánh giá: “Sau 11 tháng tập luyện, lứa U.12 đang tiến bộ rất tốt cả về thể hình lẫn kỹ thuật, đặc biệt tầm vóc rất tốt. Chúng tôi đang có 42 em chia làm 2 đội, mỗi đội 21 người để tạo sự cạnh tranh trước khi sàng lọc lại trong 2 - 3 năm tới. Lớp U.14 với 33 em cũng tiến bộ nhanh nhờ 2 chuyên gia Ý trực tiếp đứng lớp và có thể hình rất đẹp. Hè năm nay, 2 lứa U.12 và U.14 Juventus đều sẽ đá sớm 1 năm ở giải U.13 và U.15 quốc gia để các em được cọ xát. Song song, Học viện Juventus chuẩn bị tuyển sinh toàn quốc chọn thêm 30 em sinh năm 2009 - 2010 để tiếp tục gối đầu cho các lứa sau”.

Lứa trẻ của học viện Juventus

Từng làm trẻ tại HAGL, ông Vinh so sánh giáo án của Juventus có khá nhiều nét tương đồng so với HAGL JMG, chọn lối đá kỹ thuật ban bật nhỏ phù hợp con người VN. Hiện tại lò Juventus đang tập tại các sân tiêu chuẩn AFC tại Bà Rịa với hệ thống sân bãi, phòng ốc, nhà ăn, phòng gym… cực kỳ hiện đại. Ông Hữu Thắng khẳng định: “Bóng đá cộng đồng đang tự nuôi sống và là vệ tinh cung cấp đầu vào tốt cho học viện. “Lò” Juventus mỗi năm tốn rất nhiều tiền để vận hành mà do nguyên tắc thương mại chúng tôi không thể tiết lộ con số cụ thể. Đắt nhưng đáng để đầu tư, vì đó là biểu tượng cho cam kết gắn bó và đầu tư bóng đá lâu dài của tập đoàn và CLB TP.HCM. Hy vọng 4 - 5 năm nữa chúng tôi có thể trình làng người hâm mộ thành phố những cầu thủ đầu tiên cho chính CLB đào tạo”.

lứa trẻ của học viện Juventus

Tại V-League 2020, CLB TP.HCM là đội bóng hiếm hoi tăng giá vé (vé mùa 800.000 -1 triệu đồng, vé từng trận từ 20.000 - 100.000 đồng). Đội hình nhà tài trợ cũng ngày một hùng hậu với gần chục tên tuổi ở các lĩnh vực bất động sản, xây dựng, thực phẩm, trang phục và trang thiết bị thể thao … Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng khẳng định CLB sẽ giữ hình ảnh đẹp để thu hút tài trợ, chờ ngày các cầu thủ “con cưng” Học viện Juventus trưởng thành làm bùng nổ các khán đài.

Ông bày tỏ: “CLB TP.HCM tiếp tục đẩy mạnh xây dựng ban truyền thông riêng đầy đủ đội ngũ sản xuất, biên tập… luôn làm kỹ hình ảnh từng cầu thủ và mọi thành viên trong CLB. Đây là điều cực kỳ quan trọng vì chỉ cần 1 - 2 cầu thủ có hình ảnh xấu sẽ ảnh hưởng đến cả CLB, khiến các nhà tài trợ có ý kiến vì không muốn sản phẩm bị ảnh hưởng bởi tác động tiêu cực. Rất mừng khi lượng khán giả TP.HCM đang tốt hơn từng mùa, tạo ra nguồn thu giúp ích rất nhiều cho CLB”.