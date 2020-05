Mô hình bóng đá HAGL: Ý nguyện dang dở của bầu Đức

“HAGL sẽ không bán các ngôi sao của mình”

“HAGL đã đồng ý cho TP.HCM “chuộc” lại hợp đồng mượn Công Phượng từ CLB Sint-Truidense. Nhưng tôi khẳng định sẽ không bán bất kỳ cầu thủ HAGL nào. Phải nói rằng vài năm trở lại đây tôi không có nhiều thời gian dành cho CLB như xưa. Lý do thì ai cũng biết, cuộc chiến thương trường thực sự cam go và tôi phải dồn sức cho nó. Vì tôi kinh doanh không tốt thì làm sao nuôi đội bóng được. Do đó thành tích đội đi xuống là do tôi. Phải nói thẳng và thật là như thế. Tôi là người có lỗi đầu tiên. Mùa bóng này đội bóng được đầu tư tốt hơn, hy vọng sẽ đạt thành tích cao hơn để đem lại niềm vui cho các CĐV. Tất nhiên, nếu để tranh vô địch thì đầu tư mấy cũng không thể rồi”, ông Đoàn Nguyên Đức nói.

Linh Nhi - Thành Thắng