Mourinho trở lại công thức thắng an toàn

Sau chiến thắng hủy diệt đội Motecatani 10-0 ở trận ra mắt, tân HLV của AS Roma đã trở lại công thức thắng an toàn như triết lý trước đây khi chỉ thắng đội ở Serie C là Ternana 2-0.

Các cầu thủ AS Roma ở trận thắng Ternana - Ảnh chụp màn hình Ảnh chụp màn hình Các cầu thủ AS Roma ở trận thắng Ternana