Myanmar thua đậm Kyrgyzstan, cục diện có thể ảnh hưởng đến cơ hội của Việt Nam

Sau trận thua đậm 0-10 trước chủ nhà Nhật Bản (đội đã sớm giành vé đi tiếp) ở lượt trận trước, tuyển Myanmar đã sớm sụp đổ trong cuộc đối đầu với Kyrgyzstan do Yan Naing Oo bị truất quyền thi đấu ở giữa hiệp 1. Với lợi thế hơn người, Kyrgyzstan dễ dàng ghi liên tiếp các bàn thắng vào lưới Myanmar do công của Mirlan Murzaev (lập hattrick), Tursunali Rustamov, Gulzhigit Alykulov, Farhad Musabekov, Alimardon Shukurov và Abai Bokoleev, ấn định trận thắng đậm 8-1.

Myanmar (giữa) nhận thất bại đậm thứ 2 liên tiếp ở Nhật Bản AFC

Trước khi đến Osaka (Nhật Bản) lần này, Myanmar (6 điểm) vẫn còn tranh ngôi nhì bảng F để thắp tia hy vọng mong manh đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 hoặc ít nhất đảm bảo một suất dự vòng loại thứ 3 VCK Asian Cup 2023. Tuy nhiên, đội bóng đến từ Đông Nam Á đã bất lực khi nhiều trụ cột tẩy chay lên tuyển để phản đối chính quyền quân sự ở quê hương.

Ngược lại, sau trận thua sốc đội cuối bảng Mông Cổ (6 điểm) ở lượt trận trước, Kyrgyzstan nhảy lên ngôi nhì bảng F với 10 điểm và thắp lại tia hy vọng lọt vào nhóm 5/8 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất giành quyền đi tiếp. Tuy nhiên, cơ hội của Kyrgyzstan sẽ không dễ do phải đụng độ Nhật Bản ở lượt cuối (ngày 15.6). Oái ăm hơn, chiến thắng quá đậm của đội bóng HLV Aleksandr Krestinin đã đẩy Myanmar xuống vị trí cuối bảng do kém hiệu số bàn thắng bại với Mông Cổ (đội đã hoàn thành vòng loại). Vì vậy, Kyrgyzstan vô tình mở ra cơ hội cho Tajikistan (10 điểm) ở cuộc đua lọt vào nhóm 5/8 đội nhì bảng giành quyền đi tiếp.

Vì thắng Myanmar quá đậm, Kyrgyzstan vừa tự làm khó mình và mở ra cơ hội cho Tajikistan AFC

Theo đó, nếu Myanmar thua Tajikistan ở lượt cuối ngày 15.6, Kyrgyzstan ngay cả khi thắng Nhật Bản để có 13 điểm và giữ ngôi nhì bảng thì đội bóng của HLV Aleksandr Krestinin sẽ bị trừ 6 điểm (thắng Myanmar cả 2 lượt trận). Trong khi đó, Tajikistan (10 điểm) nếu đánh bại thắng Myanmar và giành ngôi nhì bảng F với 13 điểm, họ sẽ có tia hy vọng lọt vào nhóm 5/8 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất do chỉ bị trừ 3 điểm (do thua Myanmar 3-4 ở lượt đi). Trước đó, Tajikistan gần như không còn cơ hội tranh vé đi tiếp nếu giành vị trí nhì bảng F do Mông Cổ tưởng như đã đứng cuối bảng (Tajikistan thắng Mông Cổ 2 lượt trận).

Tuyển Việt Nam (áo đỏ) đặt quyết tâm thắng Malaysia để mở ra cơ hội đi tiếp NGỌC LINH

Nếu xảy ra kịch bản có lợi cho tuyển Tajikistan ở trận gặp Myanmar, nó sẽ phần nào ảnh hưởng đến cơ hội của các bảng khác, trong đó có bảng G của Việt Nam. Vì vậy, thầy trò HLV Park Hang-seo buộc phải có 3 điểm ở trận gặp Malaysia mới duy trì cơ hội tranh vé đi tiếp. Bởi trong trường hợp kết thúc ở vị trí nhì bảng F, tuyển Việt Nam (hiện có 14 điểm) sẽ bị trừ 6 điểm từ 2 trận thắng đội cuối bảng Indonesia.