Nếu vòng loại World Cup 2022 hoãn đến tháng 6: Tuyển VN gặp bất lợi thế nào ?

VFF vẫn phải chờ AFC

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa có dấu hiệu được đẩy lùi, cách đây ít ngày, FAM đã trình lên Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xin hoãn sang tháng 6 hai trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2022, gồm trận gặp đội chủ nhà UAE dự kiến ngày 25.3 và trận gặp đội khách tuyển Việt Nam ngày 30.3. Theo thông tin từ báo giới Malaysia, ngoại trừ tuyển Việt Nam, các đội khác của bảng G như Thái Lan, Indonesia và UAE đều đồng ý với đề xuất nói trên của FAM.

VFF chưa có phản hồi về vấn đề hết sức quan trọng này. Chia sẻ với Báo Thanh Niên ngày 28.1, một thành viên của ban huấn luyện cho hay: “Đó mới chỉ là thông tin đưa ra bởi FAM. Quyết định cuối cùng hoàn toàn phụ thuộc vào Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) và AFC. Hiện tại, ông Park Hang-seo vẫn đang ở Hàn Quốc nghỉ phép và dự kiến đến tháng 2 mới quay lại VN. Sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam dành cho trận cầu then chốt gặp Malaysia vẫn được thực hiện như kế hoạch. Các đội khác đồng ý với đề xuất của FAM cũng mới chỉ là thông tin một chiều từ báo giới Malaysia chứ chúng tôi chưa nhận được văn bản chính thức từ các nước này”.

Trong trường hợp các trận đấu phải diễn ra vào tháng 6, chu kỳ huấn luyện của đội tuyển cần phải tính lại để làm sao đảm bảo phong độ cho các tuyển thủ đúng vào thời điểm này Ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký VFF

Nhưng ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký VFF, lại tỏ ra thận trọng hơn: “FAM cũng có cơ sở để đưa ra đề xuất của mình. Đại dịch Covid -19 quá phức tạp ở nước này và trước điều kiện bất khả kháng đó, FAM cũng tính đến phương án hoãn thi đấu nhằm bảo đảm an toàn cho tất cả các cầu thủ. Trên thực tế, nếu đội tuyển Việt Nam sang Malaysia thi đấu thì buộc phải cách ly, khi về cũng phải tiến hành cách ly theo đúng quy định. Mà như vậy, trận đấu rất khó diễn ra. Có thể VFF sẽ phải sớm làm việc lại với HLV Park Hang-seo để bàn các phương án chuẩn bị của đội tuyển. Trong trường hợp các trận đấu phải diễn ra vào tháng 6, chu kỳ huấn luyện của đội tuyển cần phải tính lại để làm sao đảm bảo phong độ cho các tuyển thủ đúng vào thời điểm này. Dĩ nhiên, chúng ta vẫn phải chờ AFC”.

Tuyển Việt Nam sẽ lại vỡ kế hoạch nếu vòng loại dời đến tháng 6 Ngọc Linh

Kế hoạch của ông Park lại bị phá sản lần nữa ?

Ông Park đã từng dùng cụm từ “thời gian như bị xóa” khi nói về năm 2020 - năm mà đội tuyển Việt Nam do ông dẫn dắt không có bất kỳ một trận thi đấu quốc tế chính thức nào, chỉ có đúng 2 trận giao hữu với đội U.22 Việt Nam vào cuối tháng 12. “Tôi hy vọng năm 2021, tôi và các đội tuyển sẽ bận rộn trở lại và các hoạt động bóng đá sẽ diễn ra bình thường. Vòng loại World Cup 2022 vẫn tổ chức như kế hoạch”, ông Park nói. Nhưng rất có thể, sự bận rộn mà ông Park đề cập đến lại được thực thi theo cái cách mà không ai mong muốn. Việt Nam có thể sẽ phải chấp thuận việc hoãn vòng loại World Cup sang tháng 6. Bởi như đã biết, FIFA và AFC chỉ cho phép các trận đấu còn lại của vòng loại World Cup 2022 kết thúc vào ngày 15.6. Từ nay đến khi VCK World Cup 2022 chỉ còn gần 2 năm (giải diễn ra vào cuối tháng 12.2022). Trong khi đó riêng khu vực châu Á, vòng loại cuối cùng dành cho 12 đội châu Á chưa thể tiến hành khi vòng loại thứ 2 đứng trước quá nhiều khó khăn. Với riêng tình hình bảng G, việc Malaysia chủ động xin hoãn là do bối cảnh dịch Covid-19 liên tục phát sinh tại đất nước này. Tình cảnh tại Indonesia hay Thái Lan cũng tương tự. Thai League thậm chí đang phải hoãn vô thời hạn do dịch Covid-19 “tái xuất” với mức độ khá nghiêm trọng. Với quá nhiều biến động khó lường từ đại dịch, đội tuyển Việt Nam và các đối thủ cũng phải tính đến khả năng buộc phải thi đấu tập trung tại một nước trung lập sau 5 tháng nữa.

Việc lùi các trận đấu vào tháng 6.2021 ít nhiều cũng khiến những bước tính của VFF hay việc duy trì phong độ của các tuyển thủ Việt Nam bị thay đổi. Đội tuyển có thể chào đón sự trở lại của Đoàn Văn Hậu sau chấn thương. Nhưng rõ ràng, ông Park lại phải phá vỡ giáo án huấn luyện thêm một lần nữa (năm 2020, khi thời gian tổ chức vòng loại World Cup 2022 bị hoãn 3 lần, tương đương với việc ông cũng phải thay đổi kế hoạch 3 lần). Đây quả là điều mà ông Park không thích chút nào. Trước tình huống chẳng đặng đừng, AFC buộc phải “dồn cục” các trận đấu vào một giai đoạn mà e rằng khi diễn ra trong tình cảnh gấp gáp, chất lượng các trận không cao, thể lực cầu thủ khó đảm bảo tốt nhất.

Vòng loại World Cup vốn dĩ vẫn là một cuộc chiến đường trường mà mỗi trận đấu đều là sự tính toán về lực lượng, điểm rơi phong độ trong từng giai đoạn, thời điểm. Nếu như các trận đấu còn lại dồn hết vào tháng 6, tính toán của HLV Park Hang-seo với điểm rơi trong tháng 3 và trận then chốt gặp Malaysia xem như không thành.