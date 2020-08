Nghề tay trái của sao thể thao: Nguyễn Công Thành với trung tâm thể thao bạc tỉ ươm mầm bóng đá Bến Tre

Bóng đá miền Tây có nhiều trung tâm giàu truyền thống như Đồng Tháp, An Giang, Long An, Tiền Giang… Nằm sát bên Tiền Giang nhưng số phận của bóng đá Bến Tre hẩm hiu hơn nhiều. Từng sản sinh những cầu thủ nổi tiếng như Nguyễn Hồng Hải (Công an TP.HCM), Trần Duy Quang (HAGL), Nguyễn Văn Tuấn (Cảng Sài Gòn) nhưng “xứ dừa” vẫn chưa thể có tên trên bản đồ bóng đá chuyên nghiệp. Thậm chí, giấc mơ “trở mình” vừa nhen nhóm đã bị dập tắt khi Bến Tre buộc phải rút khỏi giải hạng nhì 2019. Niềm tự hào lớn nhất của họ lúc này là hậu vệ trái Nguyễn Công Thành đang chơi cho TP.HCM từng được HLV Park Hang-seo gọi lên tuyển VN. Có thể hình đẹp (cao 1 m 76), Công Thành là một trong số ít hậu vệ kèo trái công thủ toàn diện của bóng đá VN.