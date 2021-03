Ngoại binh CLB Hải Phòng lên Facebook than vãn bị nợ tiền

Đầu mùa giải 2020, do lực lượng mỏng mà phải căng sức để thi đấu trên cả mặt trận quốc nội (V-League, Cúp quốc gia) lẫn quốc tế ( AFC Cup ) nên đội Than Quảng Ninh (TQN) đã đánh tiếng mượn một số cầu thủ của đội hàng xóm Hải Phòng. Do Chủ tịch CLB TQN Phạm Thanh Hùng và Chủ tịch CLB Hải Phòng Trần Mạnh Hùng có mối quan hệ khá thân thiết nên đội bóng đất cảng đã đồng ý chi viện 4 cầu thủ, trong đó có 2 nội binh và 2 ngoại binh gồm Diego Fagan và Jeremie Lynch. Kết thúc hợp đồng cho mượn, các cầu thủ nói trên được rút về đội bóng cũ để thi đấu V-League 2021.