Ngoài HAGLvà Viettel, ai còn cơ hội lọt vào Top 6 V-League?

Với việc giành được 1 điểm trên sân Bình Định ở vòng đấu này, Than Quảng Ninh vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng (do Nam Định để thua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng ở vòng đấu này). Tuy nhiên khoảng cách giữa Than Quảng Ninh và đội xếp thứ 9 là Đà Nẵng chỉ là 3 điểm. Vì vậy đội bóng đất Mỏ vẫn hoàn toàn có khả năng bật bãi khỏi Top 6 nếu để thua ở vòng đấu cuối của giai đoạn một, trong khi các đội xếp sau giành được chiến thắng. Vậy những ai còn cơ hội lọt vào Top 6?