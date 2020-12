Ngôi sao đa năng Nhâm Mạnh Dũng lại tỏa sáng

Trong trận “đại chiến” giữa Viettel với Phố Hiến hôm qua, Nhâm Mạnh Dũng xuất hiện trên sân trong vai trò trung vệ lệch trái, cũng là vị trí mà HLV Park Hang-seo đang thử nghiệm anh ở tuyển U.22 VN. Mạnh Dũng chơi rất hay ở vị trí này trước khi được HLV Thạch Bảo Khanh đẩy lên đá tiền đạo sau khi đội có bàn thắng khai thông bế tắc từ tuyển thủ U.22 khác là Nguyễn Hữu Thắng. Chính Mạnh Dũng đã có pha bật cao đánh đầu đẳng cấp nâng tỷ số lên 2-0 cho Viettel khiến Phố Hiến không thể lật ngược thế cờ. Ở trận đầu gặp Long An, Mạnh Dũng cũng được sử dụng đầy biến hóa, lúc đá trung vệ, lúc lên tiền đạo và anh tỏa sáng với cú đúp giúp Viettel chiến thắng 3-1. Đến thời điểm này Mạnh Dũng một mình dẫn đầu danh hiệu Vua phá lưới với 3 bàn thắng.

Ngoài nhân tố đặc biệt Nhâm Mạnh Dũng, dàn sao tuyển U.22 như Hữu Thắng, Tiến Anh, Xuân Kiên, Văn Hợp đều tỏa sáng giúp Viettel được đánh giá là ứng viên số 1 cho danh hiệu vô địch. Trong khi đó đương kim á quân Phố Hiến gặp khó trong cuộc đua giành tấm vé còn lại vào bán kết ở bảng B “tử thần” khi mới có 1 điểm sau 2 lượt đấu.

Ở trận còn lại hôm qua, Sông Lam Nghệ An (SLNA) giành chiến thắng đậm đà 5-1 trước Long An. Trong đó ấn tượng nhất là bàn thắng mở tỷ số của tuyển thủ U.17 Đinh Xuân Tiến bằng siêu phẩm đá phạt. Kết quả này giúp SLNA có 4 điểm, trong khi Long An chính thức hết cơ hội vào bán kết. SLNA cùng Phố Hiến sẽ tranh tấm vé còn lại bảng B vào bán kết ở lượt cuối. SLNA chỉ cần hòa Viettel là lấy vé trong khi Phố Hiến phải thắng đậm Long An và trông chờ SLNA thất thủ trước Viettel để so hệ số phụ.