Ngôi vô địch U.21 là cuộc đua tam mã Viettel- Phố Hiến- Sông Lam Nghệ An?

Viettel quyết tìm lại hào quang xưa

Tiền thân là đội Thể Công từng 3 lần vô địch giải U.21 các năm đầu từ 1997 đến 1999. Sau đó do tác động của kinh tế thị trường và sự vận hành của Tiền thân là đội Thể Công từng 3 lần vô địch giải U.21 các năm đầu từ 1997 đến 1999. Sau đó do tác động của kinh tế thị trường và sự vận hành của bóng đá chuyên nghiệp mà môi trường đào tạo trẻ của Thể Công phải chuyển sang cho trung tâm đào tạo Viettel. Dù vẫn còn vài thăng trầm nhưng một thời gian dài gần 10 năm Viettel đã có những bước đi căn cơ với đầy đủ các tuyến từ U.11 đến U.21 và đến nay đang bắt đầu hái quả. Mới nhất là ngôi vô địch V-League với sự đóng góp của hơn nửa đội hình trưởng thành từ sân chơi U.21 như Trọng Đại, Hoàng Đức, Đức Chiến, Bùi Duy Thường, Trần Ngọc Sơn, Dương Văn Hào..Còn với các giải U.19 và U.21 trong 3 năm trở lại đây, Viettel đã có lứa cầu thủ chất lượng như Trương Tiến Anh, Nhâm Mạnh Dũng, Nguyễn Hữu Thắng, Trần Danh Trung, Tống Văn Hợp, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Xuân Kiên..

Đáng tiếc nhất là tại Vòng chung kết giải U.21 năm 2017 ở Bình Dương, dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Hải Biên, đội bóng có chất lính này đã chơi với ý chí ngoan cường và tinh thần thi đấu mạnh mẽ để sớm trở thành ứng viên số 1 của giải. Nhưng đến trận cuối cùng tranh vô địch do hàng thủ thiếu tỉnh táo ở vài pha bóng khiến Viettel chỉ về nhì. Còn năm rồi dưới sự dẫn dắt của HLV Phan Bá Hùng, đội cũng không thể vào vòng bán kết. Tại vòng loại giải U.21 năm nay, Viettel xếp nhì bảng A với 1 thắng 2 hòa, ghi 10 bàn và để lọt 2 bàn. Ngoài những cái tên gạo cội ở trên, đội còn có dàn cầu thủ U.19 chất lượng như Nguyễn Kim Nhật, Bùi Tiến Sinh, Phan Tuấn Tài, Khuất Văn Khang.

Tống Văn Hợp (phải) trụ cột của Viettel Giang Nguyễn

Dẫn dắt đội lần này là cựu tuyển thủ Thạch Bảo Khanh, tiền đạo nổi tiếng một thời của Thể Công, người từng tham gia giải U.22 lần đầu tiên và giành ngôi vô địch năm 1997. Các trợ lý cũng từng chơi hay ở giải U.21 là Đặng Thanh Phương, em của chân sút Đặng Phương Nam và Nguyễn Minh Dũng. Đặc biệt ông Juergen Gede, cựu giám đốc kỹ thuật của VFF trong vai trò trưởng đoàn sẽ mang đến kinh nghiệm đọc trận đấu phong phú. Mục tiêu của Viettel dĩ nhiên là phải ít nhất vào bán kết và phấn đấu từ ngôi thứ nhì trở lên. Điều này cũng đồng nghĩa với khả năng nhắm đến ngôi vô địch lần này.

HLV Thạch Bảo Khanh, người từng vô địch U.22 lần đầu tiên năm 1997

Phố Hiến muốn từ nhì lên.. nhất!

Đây là lần thứ hai Phố Hiến đến với vòng chung kết U.21. Lứa cầu thủ hiện tại đa phần trưởng thành từ lò PVF cũng là đội đã 2 lần liên tiếp có mặt ở vòng chung kết trước đây. Dù là đội bóng sinh sau đẻ muộn nhưng cái tên Phố Hiến giờ đây đang trở thành một sức hút lớn với nhiều cầu thủ trẻ có tiềm năng. Nhờ dàn huấn luyện đều là các cựu danh thủ lừng lẫy một thời và quá trình huấn luyện bài bản, khoa học kế thừa từ PVF nên Phố Hiến đã từng bước hình thành nên đội ngũ có chất lượng, cung cấp nhiều tài năng cho đội tuyển U.23, U.19. Nếu trong nhiều năm trước đây, PVF luôn thống trị các giải trẻ từ U.17 và là 1 trong 3 đội bóng mạnh ở giải U.19 cùng Hà Nội và Viettel thì giờ đây với lứa U.21, tuyến đào tạo của PVF trong màu áo Phố Hiến hy vọng sẽ bật lên mạnh mẽ. Bằng chứng là năm rồi Phố Hiến đã giành á quân chỉ sau U.21 Hà Nội. Tại vòng loại bảng B, Phố Hiến đã về đầu với thành tích là 2 thắng, 1 hòa, hiệu số bàn thắng bại 4/1.

HLV Hứa Hiền Vinh chỉ đạo cầu thủ Phố Hiến Minh Trần

Với sự dẫn đắt của HLV Hứa Hiền Vinh và các trợ lý như Lê Phước Tứ và Trịnh Quang Vinh, Lê Văn Tưởng, Phố Hiến đang tràn trề hy vọng sẽ có mặt ở top 4, thậm chí trận chung kết lần này. Trong đội có nhiều cái tên từng chơi tốt ở giải hạng nhất như tuyển thủ U.22 Việt Nam Uông Ngọc Tiến, Nguyễn Đức Lợi, Nguyễn Trọng Long, Trần Hoàng Phúc, Nguyễn Khắc Khiêm, Nguyễn Huỳnh Sang. Nhiều cầu thủ từng là bộ khung chính của U.19 PVF vô địch giải U.19 quốc gia như Huỳnh Công Đến, Lê Văn Đô, Tẩy Văn Toàn, Lý Trung Hiếu, Trịnh Quang Trường, Trịnh Văn Chung, Võ Nguyên Hoàng..luôn chơi với tinh thần và khát vọng mạnh mẽ. Ngoài ra đội còn bổ sung tuyển thủ U.22 của Huế là Hồ Thanh Minh chơi ở hành lang phải rất bén nhạy. Mục tiêu của Phố Hiến là lọt vào trận chung kết và nhắm đến ngôi vô địch.

Sông Lam Nghệ An muốn vượt kỷ lục 5 lần vô địch

Lần thứ 14 đội bóng xứ Nghệ có mặt ở vòng chung kết, từng 5 lần vô địch gồm 3 giải U.21 liên tiếp từ năm 2000 đến 2002, năm 2012 tại Ninh Thuận và năm 2014 tại Cần Thơ. Là một trung tâm đào tạo trẻ hàng đầu của cả nước, Sông Lam Nghệ An luôn hướng cầu thủ của mình đến lối chơi bền bỉ, có tinh thần chiến đấu mạnh mẽ và ý chí kiên cường. Nhờ vậy chất lượng nhiều cầu thủ xứ Nghệ rất tốt và luôn đóng góp hiệu quả cho các đội tuyển quốc gia và U.23. Trước đây như Nguyễn Hữu Thắng, Ngô Quang Trường, Văn Sỹ Hùng, Nguyễn Phi Hùng rồi đến Phạm Văn Quyến, Lê Quốc Vượng, Lê Công Vinh hay Nguyễn Trọng Hoàng, Hoàng Văn Bình, Ngô Hoàng Thịnh, Quế Ngọc Hải, Trần Phi Sơn..

Niêm vui của U.21 Sông Lam Nghệ An khi lọt vào VCK Minh Trần

Nhắc đến Sông Lam Nghệ An là luôn nhắc đến cách chơi tận hiến, đầy khát vọng, luôn thể hiện rất “nhiệt” và nhiều lúc cũng rất “máu lửa”. Đặc biệt năm nay bóng đá Nghệ An thi đấu thành công trong hàng loạt giải trẻ như vô địch U.11, U.13, U.17, đồng hạng ba U.19 và U.15 nên toàn đội rất tự tin hướng đến một chiến tích ở giải U.21. Trong những năm qua Sông Lam Nghệ An thường không may mắn khi để thua trên chấm 11m. Năm 2017 tại Bình Dương, đội giành hạng ba sau khi để thua Viettel rất đáng tiếc. Trước đó U.19 của Sông Lam Nghệ An cũng không may ở vòng bảng khi để PVF giành mất chiếc vé vào bán kết tại Bình Định. Còn tại vòng chung kết U.19 ở Huế năm 2018, Sông Lam Nghệ An cũng không may khi để thua Hà Nội bằng loạt đấu súng nghẹt thở..

Vì thế đội bóng xứ Nghệ được giao nhiệm vụ là phải cải thiện hình ảnh, không để quá khứ thua bán kết bằng sút luân lưu và chỉ đứng hạng ba cứ mãi ám ảnh. Tại vòng loại bảng C ở Pleiku, Sông Lam Nghệ An xếp nhì bảng với 2 thắng, 1 thua, ghi 5 bàn và bị lọt 3 bàn, được 6 điểm, lọt vào vòng chung kết. Đội do ông Nguyễn Đình Nghĩa làm trưởng đoàn, HLV trưởng là ông Đinh Văn Dũng cùng dàn trợ lý “khủng” như Nguyễn Đình Dũng, Phạm Bùi Minh, Trần Quang Dũng, Nguyễn Xuân Tương.

BHL U.21 Sông Lam Nghệ An với HLV trưởng Đinh Văn Dũng chỉ đạo trong mưa Minh Trần

Lực lượng của SLNA lần này khá hùng hậu với nhiều cầu thủ từng tham gia tuyển U.22 Việt Nam như Mai Sỹ Hoàng, Nguyễn Văn Việt, Lê Thành Lâm, Trần Tiến Anh hay tuyển U.19 Việt Nam như Trần Mạnh Quỳnh. Bên cạnh đó còn có Hồ Trọng Vang, Trần Ngọc Ánh, Ngô Văn Lương, Nguyễn Xuân Bình, Đặng Quang Tú, Trần Quốc Thành.. đều chơi rất ổn định. Ngoài ra còn có các cầu thu xuất sắc ở giải U.17 như Đinh Xuâ Tiến, Hồ Văn Cường Nếu chấn thương của Thái Bá Sang và Đặng Văn Lắm kịp bình phục thì Sông Lam Nghệ An còn đáng ngại hơn nữa. Mục tiêu của Sông Lam Nghệ An là vượt qua chính mình, nâng kỷ lục lên 6 lần vô địch.