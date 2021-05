Nhận định CLB Bình Định và CLB Than Quảng Ninh (17 giờ ngày 2.5): Chủ nhà quyết thắng khi thi đấu trên sân không khán giả

Nghịch lý với Bình Định khi họ đá sân khách rất hay với bằng chứng là trận thắng CLB Hà Nội mới đây, nhưng lại chơi kém trên thánh địa Quy Nhơn. Tính cả trận thua Long An ở Cúp quốc gia, đội bóng đất võ đã thua trên sân nhà 3 trận liên tiếp. Vì yêu mến đội bóng, người hâm mộ Bình Định kéo đến sân rất đông. Nếu như các đội bóng khác, sự tiếp sức từ người hâm mộ sẽ giúp cầu thủ chủ nhà chơi sung hơn, nhưng cầu thủ Bình Định lại có vẻ khác khi sức ép từ cầu trường khiến đôi chân một vài cầu thủ như bị khớp nên chơi không đúng với phong độ của mình.

Do dịch Covid-19 vẫn diễn biến khó lường, nên trận Bình Định tiếp Than Quảng Ninh sẽ thi đấu không khán giả. Dù vậy, đây biết đâu là điểm lợi với Bình Đình khi cầu thủ không còn bị sức ép tâm lý sẽ chơi hay để lấy lại chiến thắng trên sân nhà.

HLV Nguyễn Đức Thắng rất muốn lấy lòng người hâm mộ Bình Định, nên chắc chắn ông phai thay đổi lối chơi từ phòng ngự phản công sang tấn công để đội nhà có nhiều cơ hội dứt điểm về phía khung thành đối thủ.

Việc phụ thuộc qua nhiều vào Hồ Tấn Tài cũng phải giảm dần, chia lửa cho các cầu thủ khác mới giúp lối chơi của Bình Định không bị Than Quảng Ninh bắt bài. Có như vậy, đội bóng đất võ mới tạo được bất ngờ và giành chiến thắng.

Than Quảng Ninh (trái) đang lao dốc sẽ là cơ hội cho Bình Định lấy điểm Minh Tú

Trong khi đó, Than Quảng Ninh lao dốc với những trận thua liên tiếp khi cầu thủ vẫn chưa nhận được tiền lót tay chuyển nhượng. Người hâm mộ có cảm giác cầu thủ Than Quảng Ninh bây giờ muốn đá cho xong giải rồi tìm đường đi đội bóng khác nên không còn thấy sự quyết tâm. Nếu tiếp tục chơi hời hợt, Than Quảng Ninh sẽ giúp sức cho Bình Định đua vào tốp 6.