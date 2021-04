Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh: “Nếu tỉnh không quan tâm thì giải tán luôn'

21 giờ 30 ngày 9.4, trao đổi với Thanh Niên, ông Phạm Thanh Hùng, Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh, cho biết ngày 10.4, c ác cầu thủ vẫn lên Hà Nội thi đấu vòng 9 như bình thường. Tuy nhiên, ông Hùng cũng nói thêm rằng lãnh đạo tỉnh cũng phải quan tâm đến đội bóng chứ một mình ông kham sao nổi vì ông đã hết sức rồi. Nếu tỉnh không quan tâm thì giải tán luôn.

Ở diễn tiến có liên quan, ngày 9.4, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã có công văn gửi CLB Than Quảng Ninh, với nội dung như sau: “Trong những ngày vừa qua, các phương tiện truyền thông, báo chí và mạng xã hội đã đăng tải thông tin về việc CLB Than Quảng Ninh trong một thời gian dài, chưa thực hiện chi trả lương, thưởng và các phần tài chính liên quan cho các cầu thủ của CLB theo nội dung hợp đồng CLB và cầu thủ đã thỏa thuận, ký kết.

Trên trang cá nhân, một số cầu thủ đội Than Quảng Ninh cũng đã trình bày đơn kiến nghị, trong đó có thông tin sẽ dừng thi đấu cho CLB Than Quảng Ninh từ vòng 9 và tiến tới việc khi kết thúc giai đoạn 1 V-League 2021, cầu thủ sẽ công bố bản hợp đồng giữa cầu thủ và đội Than Quảng Ninh chính thức hết hiệu lực, nếu như mọi việc không được giải quyết. Sự việc nêu trên đã gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, công tác tổ chức của giải đấu và của CLB.