Minh Vương, Xuân Trường, Xuân Quyết lần đầu vào đội hình tiêu biểu vòng 6 V-League

HAGL chơi thăng hoa nên những cái tên như Văn Thanh, Văn Toàn tiếp tục được đa số phiếu bầu bình chọn. Bên cạnh đó, Công Phượng cũng được khá nhiều chọn lựa, nhưng không may cho anh do tính tổng hợp số phiếu bình chọn nên Phượng kém 1 phiếu so với 2 cái tên khác ở vị trí mũi nhọn, nên bị rớt ra. Bù lại HAGL có 2 cái tên khác lọt vào đội hình tiêu biểu và lần đầu tiên cùng xuất hiện ở vị trí tiền vệ trung tâm là Xuân Trường và Minh Vương. Trận thắng CLB TP.HCM cũng là lần đầu tiên bộ đôi này chơi rất hay. Xuân Trường không những khóa chặt Lee Nguyễn mà những pha mở bóng khôn ngoan của anh còn tạo ra nhiều đột biến cho lối đá của HAGL. Còn Minh Vương chơi xông xáo, điểm nóng nào cũng có mặt, làm “tắt điện” các tiền vệ của TP.HCM.

Minh Vương xuất sắc ở vai hộ công Minh Trần

Văn Toàn vẫn xuất sắc cùng HAGL MInh Trần

Nếu vị trí hậu vệ trái của Lê Văn Xuân (Hà Nội) là không bàn cãi, hay người lập hat-trick Rafaelson ( Đà Nẵng ) xứng đáng được gọi tên thì lần đầu tiên có đến 3 gương mặt của đội bóng Nam Định có mặt. Cũng phải thôi vì đội bóng thành Nam chơi quá ấn tượng trong chiến thắng 3-0 trước Sài Gòn FC ngay trên sân Thống Nhất, nhiều cá nhân thực sự nổi bật như thủ môn giàu kinh nghiệm Đinh Xuân Việt đã cứu nhiều bàn thua cho đội bóng của HLV Văn Sỹ trước mũi giày của Merlo, Matsui; hay trung vệ Lâm Anh Quang chỉ huy xuất sắc đẩy lùi các đợt công phá của chủ nhà, làm nản lòng các chân sút kỳ cựu của Sài Gòn FC. Ngoài ra, tiền vệ trẻ từng chơi nổi bật ở VCK U.21 quốc gia năm rồi Mai Xuân Quyết cũng quá ấn tượng ở hành lang cánh trái, làm “gãy cánh” của Sài Gòn FC, ghi 1 bàn thắng đẹp và góp phần triệt tiêu sức tấn công của chủ nhà.

Thủ môn Đinh Xuân Việt Khả Hòa

Bất ngờ cuối cùng thuộc về cái tên mới lần đầu vào đội hình tiêu biểu. Đó là Phạm Tuấn Hải của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Bàn thắng của anh vào lưới Hà Nội thực sự quá “đỉnh” làm cho đội bóng thủ đô “chết lặng” và lúng túng suốt 90 phút trên sân nhà Hàng Đẫy. Tuấn Hải chính là người có số phiếu bình chọn chỉ cao hơn Công Phượng 1 phiếu trong cuộc đua ở vòng 6 này.

Phạm Tuấn Hải ghi bàn vào lưới Hà Nội Minh Tú

Như vậy đội hình tiêu biểu vòng 6 V-League gồm: thủ môn Đinh Xuân Việt (Nam Định); hậu vệ phải Vũ Văn Thanh (HAGL); trung vệ Lâm Anh Quang (Nam Định), Bùi Tiến Dũng (Viettel); hậu vệ trái Lê Văn Xuân (Hà Nội); tiền vệ phải Nguyễn Văn Toàn (HAGL); tiền vệ giữa Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương (HAGL); tiền vệ trái Mai Xuân Quyết (Nam Định); tiền đạo Rafaelson (Đà Nẵng), Phạm Tuấn Hải (Hà Tĩnh).

Lương Xuân Trường đeo sát Lee Nguyễn Minh Trần

Hội đồng bình chọn đội hình tiêu biểu từng vòng đấu V-League 2021 của báo Thanh Niên tổ chức gồm các chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương, Lưu Ngọc Hùng, bình luận viên Vũ Quang Huy, Ngô Quang Tùng, Đặng Phương Nam, Huỳnh Sang, các nhà báo Quang Tuyến, Quang Huy và Quốc Việt