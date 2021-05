Nhiều vấn đề nan giải của tuyển Việt Nam

Nguồn tài nguyên quý của ông Park đang bị “hao mòn”

“Các cầu thủ tập trung cho đội tuyển quốc gia là những nguồn tài nguyên quý. Vì thế nếu không may họ bị chấn thương, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp những tổn thất vô cùng to lớn”, HLV Park Hang-seo đã từng chia sẻ nỗi lo này và thật không may cho ông, nỗi lo âu ấy lại đang thường trực bởi nhân sự đội tuyển có một vài trục trặc.

Việc thiếu một tiền vệ giỏi như Đỗ Hùng Dũng đáng được xem là bất an lớn nhất của ông Park. 5 trận ở vòng loại World Cup 2022 thi đấu năm 2019, Hùng Dũng thi đấu trọn vẹn cả 5 và đóng một vai trò quan trọng trong cách vận hành của đội tuyển dù thi đấu với bất kỳ sơ đồ chiến thuật nào (3-5-2 hoặc 3-4-3). Chấn thương nặng của Hùng Dũng khiến ông Park méo mặt vì cực khó tìm người hoàn hảo như anh từ thể lực bền bỉ, kỹ năng chuyền bóng thông minh, khả năng thu hồi bóng, đánh chặn, kiến tạo, kết nối và cả săn bàn.

Trong danh sách sơ bộ 45 cầu thủ, ông Park có điền tên một vài gương mặt có thể chơi ở vị trí của Hùng Dũng nhưng có lẽ tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều khi không có anh. Bình luận viên Đặng Phương Nam nhắc đến Cao Văn Triền nhưng thật lo khi gần đây, phong độ của Triền không được tốt và điều này kéo theo việc Sài Gòn FC mà Triền khoác áo, đang chấp chới tại V-League 2021. Bình luận viên Vũ Quang Huy lại có một gợi mở khác: “Ở vị trí của Hùng Dũng, tôi nghĩ có thể ông Park sẽ sử dụng Minh Vương”.

Theo thông tin từ CLB Viettel, Trọng Hoàng sẽ phải nghỉ 6 - 8 tuần vì bị rách cơ tứ đầu đùi trái trong trận gặp đội TP.HCM ở vòng 11 V-League cách đây ít ngày. Điều này đồng nghĩa với việc Trọng Hoàng sẽ không thể góp mặt trong 2 vòng đấu tới tại V-League và coi như mất cơ hội tham dự toàn bộ 3 trận vòng loại World Cup 2022 vào tháng 6. Tuy nhiên, theo nguồn tin của Thanh Niên, trong cuộc họp nội bộ của BHL đội tuyển Việt Nam, bác sĩ Choi đã thông báo với ông Park là Trọng Hoàng chỉ mất 2 tuần đã có thể tập lại được. Nếu thời gian hồi phục của Hoàng không quá dài thì Hoàng vẫn có thể lên tập trung và sang UAE cùng đội tuyển. Tuy nhiên dù Trọng Hoàng nghỉ 2 tuần hay 6 - 8 tuần thì có một điều chắc chắn là anh không thể có mặt trong trận gặp Indonesia ngày 7.6 vì đã nhận đủ 3 thẻ vàng. HLV Park Hang-seo đương nhiên sẽ phải tìm người thay thế anh ở vị trí hậu vệ phải.

Bình luận viên Vũ Quang Huy cho hay: “Chỗ của Trọng Hoàng, ông Park có lẽ không quá đau đầu bởi hiện tại một vài cầu thủ đang thi đấu rất tốt tại V-League trong màu áo CLB. Vũ Văn Thanh của HAGL đang có phong độ rất cao để sẵn sàng trở lại là hậu vệ phải số 1 đội tuyển Việt Nam. Trước đây, vị trí hậu vệ phải vốn dĩ thuộc về Văn Thanh từ U.23 đến đội tuyển. Chỉ khi anh bị chấn thương đứt dây chằng chéo trước thềm AFF Cup 2018, ông Park mới chuyển sang thử nghiệm Trọng Hoàng và thành công ngoài mong đợi. Giờ thiếu Hoàng, ông Park vẫn còn có phương án khác”. Một sự lựa chọn khác cũng rất uy tín, có thể chơi được ở vị trí hậu vệ phải là Hồ Tấn Tài của Bình Định FC. Mặc dù tân binh V-League thi đấu phập phù trong thời gian qua, Tấn Tài vẫn là một trụ cột giữ được phong độ tốt.

Có lẽ chưa bao giờ, đội tuyển Việt Nam thi đấu vào giờ này nên các cầu thủ sẽ phải tập làm quen. Tức là ông Park cần cho học trò tập luyện đúng vào khung giờ này. Nếu không, thể lực cầu thủ sẽ không đảm bảo Bình luận viên Vũ Quang Huy

Còn cánh trái của đội tuyển tại vòng loại World Cup 2022 gần như chắc chắn sẽ không thể có được sự phục vụ của Đoàn Văn Hậu . Mới đây, anh đã chia sẻ ngắn gọn với Báo Thanh Niên là dự kiến phải đến giữa tháng 5 mới điều trị xong tại PVF (trong khi đội tuyển hội quân ngày 10.5). Theo nhận định của bình luận viên Vũ Quang Huy, rất có thể ông Park sẽ sử dụng Nguyễn Phong Hồng Duy để thay cho Hậu. Duy đang có phong độ rất ấn tượng trong màu áo HAGL vào thời điểm này. Dự bị cho Duy, nhiều khả năng sẽ là Lê Văn Xuân của Hà Nội FC.

Phải thích ứng với thi đấu vào ban đêm

Theo thông báo mới nhất của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và nước chủ nhà UAE, các trận đấu còn lại bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á thi đấu tập trung tại UAE đều diễn ra vào 20 giờ 45 (tức 23 giờ 45 giờ Việt Nam) và đều không có khán giả. Tuyển Việt Nam gặp Indonesia vào đêm 7.6 tại sân Almactum, gặp Malaysia đêm 11.6 tại sân Almactum, gặp UAE đêm 15.6 tại sân Sabel.