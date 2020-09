Những chuyện hy hữu trong thể thao: Mẹ võ sĩ lao lên sàn đấu hạ đối thủ của con

Tháng 9.1989, người hâm mộ Anh hướng đến sàn đấu Guildhall ở Southampton với cuộc thượng đài giữa Tony Wilson và Steve McCarthy tranh đai vô địch hạng nhẹ của xứ sở sương mù. Lúc bấy giờ, Wilson đang giữ đai vô địch hạng nhẹ của Anh và trước đó đại diện cho nước này tranh tài ở Olympic 1984. Trong khi đó, McCarthy được đánh giá là mối đe dọa thực sự cho Wilson. McCarthy đang có khởi đầu sự nghiệp khá ấn tượng với 10 trận bất bại và được thi đấu trên sân nhà. Thế nhưng cuộc đấu lại trở thành dấu mốc khó quên trong lịch sử quyền anh bởi một sự cố mà ngay cả người giàu trí tưởng tượng cũng khó nghĩ đến.

Võ sĩ... mẹ

Ở cuộc so găng này, McCarthy đã chứng tỏ là một võ sĩ giàu tiềm năng giống như nhận định của các chuyên gia. Dù được đánh giá thấp hơn trước trận đấu, nhưng “Big Mac” (biệt danh của McCarthy) liên tục áp đảo nhà vô địch Wilson ở 2 hiệp đầu với những pha ra đòn chính xác và lối di chuyển linh hoạt. Sang hiệp 3, người hâm mộ của Wilson, trong đó có mẹ của võ sĩ này là bà Minna Wilson, càng lo lắng hơn khi ưu thế vẫn thuộc về đối thủ. Lúc này, McCarthy cố gắng tìm cách hạ knock-out, trong khi Wilson phải kẹp chặt dây để có thể đứng vững sau khi hứng chịu các đòn đánh hiệu quả.

Ảnh 3: Võ sĩ Tony Wilson được trao phần thắng nhờ vụ làm loạn của người mẹ India Times

Theo tờ LA Times, trong lúc 1.000 khán giả ở sàn đấu Guildhall gần như chỉ còn chờ trọng tài Adrian Morgan tuyên bố trận thắng knock-out cho McCarthy thì một tình huống bất ngờ xảy ra. Từ hàng ghế khán giả, bà Minna len lỏi vượt qua hàng rào an ninh, rồi lao thẳng lên sàn đấu, liên tục dùng… giày cao gót đánh vào đầu McCarthy. Sự cố quá nhanh khiến không ai kịp trở tay, còn đám đông trên khán đài thì sững sờ. Vụ việc chỉ vãn hồi khi lực lượng an ninh có mặt để can thiệp. Pha ra đòn của người phụ nữ 62 tuổi đã khiến McCarthy bị một số vết thương khá nặng trên đầu, phải bỏ cuộc đấu để chữa trị vết thương và khâu 4 mũi.

Cái kết khó nghĩ

Điều oái oăm là sau khi dừng cuộc đấu và không thấy McCarthy trở lại, trọng tài đã trao phần thắng knock-out kỹ thuật cho Wilson. Quyết định này đã khiến khán giả phẫn nộ và tới tấp ném đồ vật xuống sàn đấu. Wilson cũng bị tấn công bởi “cơn mưa” vật dụng từ khán giả, còn nhân viên an ninh phải nhanh chóng kéo mẹ võ sĩ này khỏi sàn đấu. Các cuộc xô xát đã nổ ra và một số người bị thương nhưng không có vụ bắt giữ nào.

“Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mẹ tôi đã theo dõi những trận đấu của tôi trong nhiều năm”, Wilson nói sau khi chứng kiến hành động của người mẹ. Trong khi đó, McCarthy phải kêu gọi người hâm mộ bình tĩnh. Sau khi nhận được khiếu nại, Hội đồng kiểm soát quyền anh của Anh (BBBofC) ngay lập tức yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra, nhưng vẫn bảo lưu chiến thắng cho Wilson. Ông bầu Jack Bishop, đồng thời là quản lý của McCarthy, cho biết dù có đông nhân viên an ninh ở trong và ngoài sàn đấu nhưng họ không ngờ đến cuộc tấn công của một phụ nữ lớn tuổi. Ông này cũng chỉ trích kịch liệt quyết định của BBBofC. McCarthy ấm ức cho rằng cuộc đấu đang diễn ra với ưu thế hoàn toàn thuộc về anh cho đến khi Wilson nhận được sự giúp đỡ bất ngờ.

Ảnh 2: Võ sĩ Steve McCarthy (phải) - Daily Echo

BBBofC sau đó yêu cầu một trận tái đấu, nhưng McCarthy rút lui vì bệnh cúm, cũng là căn bệnh sau này đã khiến anh qua đời vào năm 2017. Sau cuộc thượng đài với sự cố “độc nhất vô nhị”, sự nghiệp của tay đấm này chỉ kéo dài thêm 6 trận đấu với những dấu ấn nhất định. Tuy nhiên, theo báo giới Anh, McCarthy chưa bao giờ nuốt trôi thất bại đầu tiên trong sự nghiệp của mình, nhưng anh cũng không còn chỉ trích mẹ của Wilson. Bà Minna sau đó đã thông qua báo giới gửi lời xin lỗi và tỏ ra xấu hổ vì hành động của mình.

Mẹ võ sĩ làm loạn chụp màn hình

Tuy nhiên, người quản lý của Wilson, Jimmy Tibbs, lại có cách nghĩ khác: “Bà ấy đã làm những gì mà bất kỳ người mẹ nào sẽ làm trong hoàn cảnh như thế. Chỉ có điều hành động ấy không phù hợp. Bà ấy có lẽ không biết mình đang làm gì vào thời điểm ấy”. Một năm sau cuộc đấu với McCarthy, Wilson đến Mỹ nhưng cũng chỉ kéo dài sự nghiệp sau 8 lần thượng đài cho đến năm 1993 với thành tích 20 trận thắng, 8 thua và 1 hòa. Nhưng có lẽ, cái tên anh sẽ còn được nhắc đến nhiều trong lịch sử nhờ... người mẹ của mình.