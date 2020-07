Những lợi thế đáng kể của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2020

Đến thời điểm hiện tại, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, đại đa số các giải vô địch quốc gia trong khu vực Đông Nam Á vẫn đang phải tạm dừng. Trong khi đó bóng đá Việt Nam đã bắt đầu trở lại vào cuối tháng 5 với 2 vòng đấu của Cúp quốc gia. Sau đó đến đầu tháng 6, V-League chính thức quay trở lại. Việc giải đấu số 1 của bóng đá Việt Nam được thi đấu và đón khán giả vào sân mang lại lợi thế lớn cho thầy trò HLV Park Hang-seo. Trong khi các cầu thủ có thời gian để tìm lại nhịp điệu thi đấu và phong độ của mình thì chiến lược gia người Hàn Quốc có đủ thời gian để theo dõi và lựa chọn ra những cầu thủ xuất sắc nhất cho chiến dịch bảo vệ ngôi vương.

Do AFF Cup không phải là giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu của LĐBĐ thế giới (FIFA) cho nên nhiều đội tuyển như Thái Lan, Malaysia, Philippines... sẽ gặp khó khăn trong việc hội quân. Hiện tại, giải vô địch quốc gia của các nước này, một số dự kiến trở lại vào tháng 9 (Thai League, Malaysia League), số còn lại đến tận cuối năm hoặc còn chưa có lịch cụ thể. Chính vì thế, nhiều khả năng các đối thủ chính của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2020 như Thái Lan, Malaysia, Philippines, sẽ thiếu vắng các ngôi sao do còn đang phải thi đấu cho các CLB. Mà trước tiên là những cầu thủ đang thi đấu ở Thai League (do giải VĐQG Thái Lan chuyển sang hệ thống thi đấu mới vắt từ tháng 9 năm này sang tháng 5 năm sau).