Những vụ lật kèo lịch sử của bóng đá Việt Nam: Đội Lâm Đồng lật kèo để... cứu mình !

Đó có lẽ là một trong những trận đấu đáng nhớ nhất từng diễn ra trên sân Phan Rang, trong cuộc đối đầu có tính chất then chốt của mùa giải 1993 - 1994 giữa Lâm Đồng và Công an Hải Phòng (CA Hải Phòng). Lúc này, giải vô địch quốc gia có tên là giải các đội mạnh lần thứ 4, diễn ra từ tháng 12.1993 - 5.1994, với 2 nét mới là lần đầu tiên có tài trợ của một nhãn bia và đội vô địch nhận phần thưởng 30 triệu đồng. Không như mùa giải 1995 ầm ĩ ở vòng “chung kết ngược”, mùa giải này diễn ra khá êm ả và không có nhiều kiện tụng. Giữa sự bình lặng đó, trận đấu với kết quả bất ngờ giữa Lâm Đồng và CA Hải Phòng trở thành chủ đề lớn nhất trong năm.

Khi đó, 2 đội Lâm Đồng và CA Hải Phòng nằm cùng bảng A với 6 đội khác là An Giang, Đồng Tháp, Hải Quan, CLB Quân đội, Long An và Công an Thanh Hóa thi đấu vòng tròn 2 lượt, 2 đội xếp cuối sẽ xuống hạng. Trận Lâm Đồng gặp CA Hải Phòng ở lượt đi trên sân Đắk Lắk, đội bóng cao nguyên thắng 1-0 nên lượt về theo thỏa thuận “đá bóng bàn ” đã định trước đó 2 đội sẽ lại bắt tay nhau để CA Hải Phòng thắng lại. Về câu chuyện này chính người trong cuộc kể lại khi đó Lâm Đồng đá rất tốt nằm trong nhóm dẫn đầu bảng nên CA Hải Phòng đã đặt vấn đề trước, thậm chí HLV trưởng của 2 đội còn thống nhất cho 2 đội trưởng là Đinh Xuân Thành và Trần Thái Bảo gặp nhau vào buổi sáng trước trận đấu tại Buôn Ma Thuột để thực hiện giao kèo “3 đi 3 về”.