“Nín thở” chờ quyết định cuối cùng của Malaysia

FAM tuyên bố không rút

Thông tin Malaysia dự tính rút khỏi vòng loại thứ hai World Cup 2022 do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 đã thu hút sự quan tâm của các đội tuyển ở 8 bảng đấu khu vực châu Á. Trước đó, một số kênh truyền thông Đông Nam Á đưa tin về việc FAM có thể rút đội tuyển khỏi vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2021 do quá trình chuẩn bị bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì chính phủ nước này siết chặt các biện pháp y tế, nhằm ngăn chặn lây lan Covid-19. Điều này khiến tuyển Malaysia vẫn chưa thể tập trung. Thông tin nói trên gây sốc dư luận và cho cả chính bản thân người trong cuộc là FAM bởi tuyển nước này còn nguyên cơ hội tranh vé để lần đầu lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 (đồng nghĩa với việc đoạt suất dự VCK Asian Cup 2023). Hiện tại, sau 5 lượt đấu, Malaysia (9 điểm) đang đứng thứ 2 bảng G, kém Việt Nam 2 điểm, và xếp trên Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm), Indonesia (0 điểm).

Tại sao Việt Nam sáng cửa đi tiếp ở vòng loại WC nếu Malaysia bỏ giải?

Trước tình hình này, Tổng thư ký FAM Stuart Ramalingam buộc phải trấn an người hâm mộ nước nhà. Trong một tuyên bố ngắn được Hãng tin Bernama trích dẫn, ông Stuart Ramalingam đã nhấn mạnh: “FAM không có bất kỳ kế hoạch rút khỏi giải đấu mà báo chí nước ngoài đã nêu”. Tổng thư ký FAM cho biết việc Malaysia dự tính rút khỏi 2 giải đấu trên xuất hiện từ trang web cambodiafootballnews.com, nhưng thông tin là hoàn toàn sai.

Nhiều bế tắc

Thế nhưng, số phận của tuyển Malaysia vẫn “treo lơ lửng” do FAM sẽ phải tuân thủ các quy định của chính phủ nước này. Mới nhất, FAM vừa phải hủy chung kết Malaysia Cup trong tháng này và dừng kế hoạch triệu tập tuyển quốc gia khi không được chính phủ chấp thuận. Vì vậy, nếu tình hình dịch bệnh không được ngăn chặn, HLV Tan Cheng Hoe sẽ tiếp tục không thể triệu tập đội tuyển trong thời gian tới. Chưa kể việc nhiều trụ cột đang thi đấu ở nước ngoài như Mohamadou Sumareh, Syamer Kutty Abba, Dominic Tan, Norshahrul Talaha (đều khoác áo các CLB ở Thái Lan), Safawi Rasid (CLB Portimonense, Bồ Đào Nha ) rất khó trở về nước nếu như Malaysia hạn chế việc nhập cảnh để ngăn ngừa dịch bệnh. Xin được nói rõ hơn là chính báo chí Malaysia đã cho biết chính phủ nước này vừa có những quyết định mới nhất về việc hạn chế xuất nhập cảnh và điều này hẳn nhiên có thể gây khó cho đội nhà nếu muốn ra nước ngoài thi đấu cũng như đón tiếp các đối thủ đến Malaysia thi đấu 3 trận còn lại thuộc bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 diễn ra vào tháng 3 và tháng 6.2021.

Theo lịch thi đấu vừa được Ban Thi đấu Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công bố, Malaysia gặp chủ nhà UAE vào ngày 25.3.2021, đón tiếp Việt Nam trên sân nhà ngày 30.3 trước khi hành quân đến Thái Lan vào ngày 15.6. Theo báo giới địa phương, chính phủ Malaysia đang xem xét việc chi ngân sách để mua vắc xin ngừa Covid-19, nhưng dự kiến sớm nhất phải đến quý 1/2021. Như vậy là kịch bản xấu nhất vẫn hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu như Malaysia không kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 mà tình hình vẫn phức tạp như hiện tại thì đội tuyển Malaysia vẫn có nguy cơ khó dự chặng còn lại của vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Cho dù lúc này người đứng đầu FAM vẫn hy vọng mọi thứ sẽ trở nên sáng sủa hơn nhưng trong bối cảnh dịch bệnh thì mọi hoạt động bóng đá của Malaysia lại phải phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của chính phủ chứ không phải FAM.

Tuyển Việt Nam sẽ ảnh hưởng gì nếu đối thủ rút lui ?

Một quan chức của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho hay vòng loại World Cup 2020 là rất quan trọng nên nhiều khả năng chính phủ Malaysia sẽ có những cuộc làm việc cụ thể với FAM nhằm đưa ra các chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tế. VFF và đội tuyển Việt Nam không còn cách nào khác là “nín thở” chờ đợi. Và khi mọi thứ chưa rõ ràng, đội tuyển Việt Nam vẫn bắt tay vào kế hoạch chuẩn bị mà đợt tập trung đầu tiên trong năm 2020 sẽ từ ngày 6 - 28.12. HLV Park Hang-seo có thể công bố danh sách đội tuyển vào cuối tháng 11.

Một số kịch bản có thể sẽ xảy ra trong trường hợp Malaysia không thể thi đấu. Theo quy định của vòng loại World Cup 2022, nếu Malaysia rút lui, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) sẽ xem xét quyết định xử lý theo 2 kịch bản: 1. FIFA hủy tất cả kết quả các trận của đội Malaysia với 4 đội tuyển còn lại và điểm số mà các đội giành được từ Malaysia sẽ không được tính. 2. FIFA vẫn tính kết quả 5 trận đã thi đấu và xử thua Malaysia ở 3 trận còn lại (chưa thi đấu). Cục diện bảng G vẫn không thay đổi sau lượt đấu thứ 5 và các đội tuyển chưa thi đấu lượt về với Malaysia gồm UAE, Việt Nam, Thái Lan nghiễm nhiên có 3 điểm.

Với kịch bản thứ nhất, nếu hủy kết quả các trận có Malaysia, tuyển Việt Nam sẽ chỉ còn 8 điểm (do thắng Malaysia 1-0 ở lượt đi) và rơi xuống vị trí thứ 2 bảng G, xếp sau Thái Lan do kém hiệu số bàn thắng bại (+3 so với +4), kế đến là UAE (3 điểm), Indonesia (0 điểm).

Ở trường hợp này, các đội xếp nhì của 7 bảng còn lại cũng bị ảnh hưởng. Thành tích để xếp thứ hạng 4 đội nhì bảng tốt nhất đoạt vé đi tiếp sẽ không được tính kết quả các trận gặp đội cuối bảng do bảng G chỉ còn 4 đội.

Trong trường hợp FIFA xử thua Malaysia ở 3 trận còn lại, thứ hạng ở bảng G không đổi, Việt Nam sẽ có 14 điểm vẫn đứng đầu, xếp trên Thái Lan (11 điểm), UAE (9 điểm) và Indonesia (0 điểm). Trường hợp này không làm ảnh hưởng đến các bảng còn lại, nhưng thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ được tiếp thêm cơ hội đi tiếp ngay cả khi về nhì.